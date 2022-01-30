النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الكويت.. الجرعة المعززة من اللقاح إلزامية لهذه الفئة

بعد ارتفاع معدلات الإصابة بكوفيد-19، تعتزم السلطات الكويتية فرض الجرعة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا على العاملين ذوي الاحتكاك المباشر مع الجمهور؛ حسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وذكرت صحيفة "القبس" نقلًا عن مصادر مطلعة، أن "الجرعة التنشيطية (الثالثة) ستُضاف إلى قائمة الاشتراطات الخاصة بعمل المنشآت التجارية"؛ وذلك لحين إقرار السلطات الصحية "آلية اعتمادها جرعة رئيسية يجب أن يحصل عليها العامل أو الموظف للالتحاق بعمله في الجهات ذات الاحتكاك المباشر مع الجمهور".

وأضافت الصحيفة: "سيتم التدقيق على شهادات التطعيم الخاصة بهؤلاء الموظفين، وفي حال كان الموظف قد مرت على تلقيه الثانية 9 أشهر؛ سيتم التعامل معه على أنه شخص غير مطعم؛ وبالتالي لن يستطيع دخول المنشآت التجارية التي يُمنع دخولها بلا شهادة التطعيم خضراء اللون".

وأشارت إلى أن العامل غير المحصن بثلاث جرعات، يمكنه إثبات خُلوّه من الفيروس التاجي بإجراء فحص أسبوعي.

ولفتت الصحيفة إلى أن أبرز الفئات المستهدفة بهذا الإجراء هي: (عمال البيع في محال التجزئة، وعمال العيادات الخاصة والحضانات، إضافة إلى خدمات النقل والعاملين في الصالونات الرجالية والنسائية).

وتشهد الكويت ارتفاعًا في معدل الإصابات بكوفيد-19 خلال الأسابيع الأخيرة مدفوعة بمتغير أوميكرون شديد العدوى؛ حيث بلغ متوسط الإصابات الأسبوعية خلال الأسبوع الماضي 5614 حالة.

الكويت فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الكويت.. الجرعة المعززة من اللقاح إلزامية لهذه الفئة
سبق

بعد ارتفاع معدلات الإصابة بكوفيد-19، تعتزم السلطات الكويتية فرض الجرعة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا على العاملين ذوي الاحتكاك المباشر مع الجمهور؛ حسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وذكرت صحيفة "القبس" نقلًا عن مصادر مطلعة، أن "الجرعة التنشيطية (الثالثة) ستُضاف إلى قائمة الاشتراطات الخاصة بعمل المنشآت التجارية"؛ وذلك لحين إقرار السلطات الصحية "آلية اعتمادها جرعة رئيسية يجب أن يحصل عليها العامل أو الموظف للالتحاق بعمله في الجهات ذات الاحتكاك المباشر مع الجمهور".

وأضافت الصحيفة: "سيتم التدقيق على شهادات التطعيم الخاصة بهؤلاء الموظفين، وفي حال كان الموظف قد مرت على تلقيه الثانية 9 أشهر؛ سيتم التعامل معه على أنه شخص غير مطعم؛ وبالتالي لن يستطيع دخول المنشآت التجارية التي يُمنع دخولها بلا شهادة التطعيم خضراء اللون".

وأشارت إلى أن العامل غير المحصن بثلاث جرعات، يمكنه إثبات خُلوّه من الفيروس التاجي بإجراء فحص أسبوعي.

ولفتت الصحيفة إلى أن أبرز الفئات المستهدفة بهذا الإجراء هي: (عمال البيع في محال التجزئة، وعمال العيادات الخاصة والحضانات، إضافة إلى خدمات النقل والعاملين في الصالونات الرجالية والنسائية).

وتشهد الكويت ارتفاعًا في معدل الإصابات بكوفيد-19 خلال الأسابيع الأخيرة مدفوعة بمتغير أوميكرون شديد العدوى؛ حيث بلغ متوسط الإصابات الأسبوعية خلال الأسبوع الماضي 5614 حالة.

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
08:24 AM

الكويت.. الجرعة المعززة من اللقاح إلزامية لهذه الفئة

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
537

بعد ارتفاع معدلات الإصابة بكوفيد-19، تعتزم السلطات الكويتية فرض الجرعة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا على العاملين ذوي الاحتكاك المباشر مع الجمهور؛ حسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وذكرت صحيفة "القبس" نقلًا عن مصادر مطلعة، أن "الجرعة التنشيطية (الثالثة) ستُضاف إلى قائمة الاشتراطات الخاصة بعمل المنشآت التجارية"؛ وذلك لحين إقرار السلطات الصحية "آلية اعتمادها جرعة رئيسية يجب أن يحصل عليها العامل أو الموظف للالتحاق بعمله في الجهات ذات الاحتكاك المباشر مع الجمهور".

وأضافت الصحيفة: "سيتم التدقيق على شهادات التطعيم الخاصة بهؤلاء الموظفين، وفي حال كان الموظف قد مرت على تلقيه الثانية 9 أشهر؛ سيتم التعامل معه على أنه شخص غير مطعم؛ وبالتالي لن يستطيع دخول المنشآت التجارية التي يُمنع دخولها بلا شهادة التطعيم خضراء اللون".

وأشارت إلى أن العامل غير المحصن بثلاث جرعات، يمكنه إثبات خُلوّه من الفيروس التاجي بإجراء فحص أسبوعي.

ولفتت الصحيفة إلى أن أبرز الفئات المستهدفة بهذا الإجراء هي: (عمال البيع في محال التجزئة، وعمال العيادات الخاصة والحضانات، إضافة إلى خدمات النقل والعاملين في الصالونات الرجالية والنسائية).

وتشهد الكويت ارتفاعًا في معدل الإصابات بكوفيد-19 خلال الأسابيع الأخيرة مدفوعة بمتغير أوميكرون شديد العدوى؛ حيث بلغ متوسط الإصابات الأسبوعية خلال الأسبوع الماضي 5614 حالة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,026
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,788
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,939
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,785

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة