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بالفيديو.. أربعيني يعاني من اضطرابات نفسية يعتدي على مواطن بآلة حادة والأمن يضبطه

وثقت كاميرات مراقبة، حادثة اعتداء شخص على مواطن بطعنه بآلة حادة داخل بقالة في سكاكا، مما تسبب بإصابته.

مصادر أكدت أن إصابة المواطن بسيطة ولله الحمد، حيث تلقى العلاج اللازم، وخرج من المستشفى وحالته مستقرة.

وبينت المصادر أن الجهات الأمنية أوقفت الجاني، والذي تبين أنه يبلغ من العمر ٤٢ سنة ويعاني من اضطرابات نفسية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. أربعيني يعاني من اضطرابات نفسية يعتدي على مواطن بآلة حادة والأمن يضبطه
سبق

وثقت كاميرات مراقبة، حادثة اعتداء شخص على مواطن بطعنه بآلة حادة داخل بقالة في سكاكا، مما تسبب بإصابته.

مصادر أكدت أن إصابة المواطن بسيطة ولله الحمد، حيث تلقى العلاج اللازم، وخرج من المستشفى وحالته مستقرة.

وبينت المصادر أن الجهات الأمنية أوقفت الجاني، والذي تبين أنه يبلغ من العمر ٤٢ سنة ويعاني من اضطرابات نفسية.

16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
03:51 PM

بالفيديو.. أربعيني يعاني من اضطرابات نفسية يعتدي على مواطن بآلة حادة والأمن يضبطه

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
1,291

وثقت كاميرات مراقبة، حادثة اعتداء شخص على مواطن بطعنه بآلة حادة داخل بقالة في سكاكا، مما تسبب بإصابته.

مصادر أكدت أن إصابة المواطن بسيطة ولله الحمد، حيث تلقى العلاج اللازم، وخرج من المستشفى وحالته مستقرة.

وبينت المصادر أن الجهات الأمنية أوقفت الجاني، والذي تبين أنه يبلغ من العمر ٤٢ سنة ويعاني من اضطرابات نفسية.

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