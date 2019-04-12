تعرّف على آخر أرقام كورونا في ماليزيا وإندونيسيا والفلبين

إضافة إلى مستجدات الفيروس القاتل في أوكرانيا والمكسيك

رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي طبّقتها الكثير من الدول حول العالم، يواصل فيروس كورونا المستجد الانتشار وحصد الأرواح.

ومع عدم التوصل لعلاج يقضي على وباء "كوفيد-19" حتى الآن، واصل الفيروس انتشاره متسببًا في إصابة 1.790.234 حالة؛ فيما بلغ عدد المتعافين 409.420 حالة، ووصل عدد الوفيات إلى 109.654 حالة؛ وذلك وفق بيانات يتم تحديثها تلقائيًّا على مدار اليوم.

وفيما يلي أحدث الأخبار وآخر المستجدات بشأن تفشي الوباء في 5 دول.

إندونيسيا

أعلن مدير السيطرة على الأمراض والوقاية في وزارة الصحة الإندونيسية، أحمد يوريانتو، للصحفيين اليوم الأحد، عن تسجيل 399 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 4241 حالة.

وارتفعت حصيلة الوفيات بكورونا في إندونيسيا خلال اليوم الأخير لـ46 حالة جديدة إلى 373.

ماليزيا

سجلت وزارة الصحة الماليزية 153 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 4683 إصابة.

وتشمل أحدث بيانات وزارة الصحة الماليزية ثلاثَ حالات وفاة جديدة؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات بسبب الوباء إلى 76 حالة وفاة.

وقالت: إن 45% من جميع حالات الإصابة المؤكدة تعافت من المرض.

أوكرانيا

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم الأحد، تسجيل 266 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد الإصابات في البلاد إلى 2777 شخصًا. وذكرت الوزارة -في بيانها الذي أوردته صحيفة "كييف بوست" الأوكرانية- أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس، قد بلغت 83 حالة؛ بينما تعافى 89 آخرون منذ بدء تفشى الوباء في أوكرانيا.

المكسيك

ارتفعت الوفيات في المكسيك بسبب فيروس كورونا المستجد إلى 273، عقب إضافة 40 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة؛ في حين ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة إلى 4219 بزيادة 375.

وفي مؤتمر صحفي، حددت السلطات أن من بين العدد الإجمالي للحالات المؤكدة منذ بداية الوباء، تعافى 42%؛ بينما لا يزال 52% معزولين في حين بلغت نسبة الوفاة 6%.

وتحددت الإصابات المؤكدة عقب إجراء ما يزيد على 35 ألف اختبار؛ إلا أن الحكومة المكسيكية تُقَدّر العدد الفعلي للمصابين بالعدوى بنحو 34500 إصابة.

الفلبين

سجلت الفلبين 200 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت السلطات الصحية في الفلبين أنها سجلت 50 حالة وفاة بالفيروس، ليصبح إجمالي حالات الوفاة 297 حالة؛ مبينة أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغت 4648 حالة.