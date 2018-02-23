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"النويصر": القصيم تواعد "هطولات ثانية" الليلة قد تمتد لهذه المناطق

قال: نتيجة مرور موجات علوية باردة يقابلها مدى رطوبي

توقع مهتم بالطقس هطولَ أمطار على منطقة القصيم من اليوم وتستمر حتى السبت؛ وذلك نتيجة لمرور موجات علوية باردة يقابلها مدى رطوبي، وهي بإذن الله ثاني حالة مطرية تشهدها القصيم هذا الموسم مع ما تخلل أجواء المنطقة من موجات غبارية كثيفة.


وقال الباحث في الطقس ناصر النويصر: إنه "بمشيئة الله تعالى سوف تشهد أجواء المملكة حالة مطرية بدأت مقدماتها هذا اليوم الجمعة وتشتد الساعات القادمة وتبلغ ذروتها غداً السبت نتيجة لمرور موجات علوية باردة يقابلها مد رطوبي بالطبقة البنائية تتسبب -بعد مشيئة الله تعالى- في أمطار ما بين المتوسطة والغزيرة وبأماكن متفرقة بداية من مساء هذا اليوم الجمعة".

وأضاف: "وقد تشمل الحالة الحدود الشمالية ومنطقة المدينة ومنطقة حائل ومنطقة القصيم ومنطقة الرياض، وخاصة الأجزاء الغربية والشمالية الغربية منها، كما تشمل الأمطار المنطقة الشرقية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار".

واختتم: "وتشتد الحالة بمشيئة الله تعالى من هذه الليلة وتبلغ ذروتها غدًا السبت، ويكون التأثير الأفضل ما بين الرياض والقصيم، وتشكُّل السيول وارد بإذن الله، كما يصاحب بعض السحب رياح هابطة ينتج عنها عواصف رملية والله أعلم".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النويصر": القصيم تواعد "هطولات ثانية" الليلة قد تمتد لهذه المناطق
سبق

توقع مهتم بالطقس هطولَ أمطار على منطقة القصيم من اليوم وتستمر حتى السبت؛ وذلك نتيجة لمرور موجات علوية باردة يقابلها مدى رطوبي، وهي بإذن الله ثاني حالة مطرية تشهدها القصيم هذا الموسم مع ما تخلل أجواء المنطقة من موجات غبارية كثيفة.


وقال الباحث في الطقس ناصر النويصر: إنه "بمشيئة الله تعالى سوف تشهد أجواء المملكة حالة مطرية بدأت مقدماتها هذا اليوم الجمعة وتشتد الساعات القادمة وتبلغ ذروتها غداً السبت نتيجة لمرور موجات علوية باردة يقابلها مد رطوبي بالطبقة البنائية تتسبب -بعد مشيئة الله تعالى- في أمطار ما بين المتوسطة والغزيرة وبأماكن متفرقة بداية من مساء هذا اليوم الجمعة".

وأضاف: "وقد تشمل الحالة الحدود الشمالية ومنطقة المدينة ومنطقة حائل ومنطقة القصيم ومنطقة الرياض، وخاصة الأجزاء الغربية والشمالية الغربية منها، كما تشمل الأمطار المنطقة الشرقية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار".

واختتم: "وتشتد الحالة بمشيئة الله تعالى من هذه الليلة وتبلغ ذروتها غدًا السبت، ويكون التأثير الأفضل ما بين الرياض والقصيم، وتشكُّل السيول وارد بإذن الله، كما يصاحب بعض السحب رياح هابطة ينتج عنها عواصف رملية والله أعلم".

23 فبراير 2018 - 7 جمادى الآخر 1439
07:43 PM

"النويصر": القصيم تواعد "هطولات ثانية" الليلة قد تمتد لهذه المناطق

قال: نتيجة مرور موجات علوية باردة يقابلها مدى رطوبي

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بدر العتيبي - القصيم
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توقع مهتم بالطقس هطولَ أمطار على منطقة القصيم من اليوم وتستمر حتى السبت؛ وذلك نتيجة لمرور موجات علوية باردة يقابلها مدى رطوبي، وهي بإذن الله ثاني حالة مطرية تشهدها القصيم هذا الموسم مع ما تخلل أجواء المنطقة من موجات غبارية كثيفة.


وقال الباحث في الطقس ناصر النويصر: إنه "بمشيئة الله تعالى سوف تشهد أجواء المملكة حالة مطرية بدأت مقدماتها هذا اليوم الجمعة وتشتد الساعات القادمة وتبلغ ذروتها غداً السبت نتيجة لمرور موجات علوية باردة يقابلها مد رطوبي بالطبقة البنائية تتسبب -بعد مشيئة الله تعالى- في أمطار ما بين المتوسطة والغزيرة وبأماكن متفرقة بداية من مساء هذا اليوم الجمعة".

وأضاف: "وقد تشمل الحالة الحدود الشمالية ومنطقة المدينة ومنطقة حائل ومنطقة القصيم ومنطقة الرياض، وخاصة الأجزاء الغربية والشمالية الغربية منها، كما تشمل الأمطار المنطقة الشرقية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار".

واختتم: "وتشتد الحالة بمشيئة الله تعالى من هذه الليلة وتبلغ ذروتها غدًا السبت، ويكون التأثير الأفضل ما بين الرياض والقصيم، وتشكُّل السيول وارد بإذن الله، كما يصاحب بعض السحب رياح هابطة ينتج عنها عواصف رملية والله أعلم".

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