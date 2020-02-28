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شاهد.. العثور على مركبة سقطت من 2500م بالطائف وتحقيقات لفك غموضها

بلاغ تحرك إثره المعنيون فجرًا في رحلة بحث استغرقت 5 ساعات

تَوَصّلت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف -ممثلة في الدفاع المدني- بالتعاون مع "جمعية ساعد للبحث والإنقاذ"، إلى مركبة ورد بلاغ بشأن سقوطها عبر منحدر يُقَدّر بحوالى 2500 متر بجبل المحمدية في مركز الشفا السياحي.

وبدأت مهمة البحث التي استغرقت قرابة الخمس ساعات بعد فجر اليوم، توافقًا مع البلاغ الذي ورد للعمليات، مساء أمس؛ حيث تعامل رجال الدفاع المدني مع الحدث باستخدام الوسائل المناسبة كون المنطقة جبلية وذات ارتفاع شاهق، بالتعاون مع رجال جمعية "ساعد" للبحث والإنقاذ، الذين تمكنوا من النزول انحدارًا معتمدين على الله سبحانه وتعالى ثم الخبرة التي اكتسبوها في مثل هذه الأحداث للوصولً إلى موقع المركبة.

وقد وُجدت المركبة على مسافة تصل لحوالى 2500 متر، مجهولة المعالم، وبات حديدها أشبه بـ"العجينة"، دون وجود أي أثر لركاب كانوا يستقلونها أو رصد دماء عليها؛ مما يرجح أن تكون قد سقطت خالية من الركاب، وهو الأمر الذي دفع فريق الأدلة الجنائية لتوثيق المركبة؛ في ظل تواجد مندوبين عن الشرطة، والهلال الأحمر كمباشرين للحالة.

هذا وقد سُلمت الحالة للشرطة التي تنظر في حيثيات الواقعة والوصول لهوية المركبة ومعرفة مالكها عبر التحقيقات، وكشف غموض سقوطها؛ في حين كان مشرف المفقودين بجمعية "ساعد" للبحث والإنقاذ سامي الغريبي، قد أكد لـ"سبق" تلقيهم البلاغ من قِبَل الدفاع المدني ومشاركتهم في الحالة؛ مشيدًا بجهود فريق الجمعية الذي تولى البحث.

الطائف الدفاع المدني جمعية ساعد للبحث والإنقاذ سقوط مركبة جبل المحمدية مركز الشفا السياحي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. العثور على مركبة سقطت من 2500م بالطائف وتحقيقات لفك غموضها
سبق

تَوَصّلت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف -ممثلة في الدفاع المدني- بالتعاون مع "جمعية ساعد للبحث والإنقاذ"، إلى مركبة ورد بلاغ بشأن سقوطها عبر منحدر يُقَدّر بحوالى 2500 متر بجبل المحمدية في مركز الشفا السياحي.

وبدأت مهمة البحث التي استغرقت قرابة الخمس ساعات بعد فجر اليوم، توافقًا مع البلاغ الذي ورد للعمليات، مساء أمس؛ حيث تعامل رجال الدفاع المدني مع الحدث باستخدام الوسائل المناسبة كون المنطقة جبلية وذات ارتفاع شاهق، بالتعاون مع رجال جمعية "ساعد" للبحث والإنقاذ، الذين تمكنوا من النزول انحدارًا معتمدين على الله سبحانه وتعالى ثم الخبرة التي اكتسبوها في مثل هذه الأحداث للوصولً إلى موقع المركبة.

وقد وُجدت المركبة على مسافة تصل لحوالى 2500 متر، مجهولة المعالم، وبات حديدها أشبه بـ"العجينة"، دون وجود أي أثر لركاب كانوا يستقلونها أو رصد دماء عليها؛ مما يرجح أن تكون قد سقطت خالية من الركاب، وهو الأمر الذي دفع فريق الأدلة الجنائية لتوثيق المركبة؛ في ظل تواجد مندوبين عن الشرطة، والهلال الأحمر كمباشرين للحالة.

هذا وقد سُلمت الحالة للشرطة التي تنظر في حيثيات الواقعة والوصول لهوية المركبة ومعرفة مالكها عبر التحقيقات، وكشف غموض سقوطها؛ في حين كان مشرف المفقودين بجمعية "ساعد" للبحث والإنقاذ سامي الغريبي، قد أكد لـ"سبق" تلقيهم البلاغ من قِبَل الدفاع المدني ومشاركتهم في الحالة؛ مشيدًا بجهود فريق الجمعية الذي تولى البحث.

28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
06:10 PM

شاهد.. العثور على مركبة سقطت من 2500م بالطائف وتحقيقات لفك غموضها

بلاغ تحرك إثره المعنيون فجرًا في رحلة بحث استغرقت 5 ساعات

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فهد العتيبي - الطائف
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تَوَصّلت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف -ممثلة في الدفاع المدني- بالتعاون مع "جمعية ساعد للبحث والإنقاذ"، إلى مركبة ورد بلاغ بشأن سقوطها عبر منحدر يُقَدّر بحوالى 2500 متر بجبل المحمدية في مركز الشفا السياحي.

وبدأت مهمة البحث التي استغرقت قرابة الخمس ساعات بعد فجر اليوم، توافقًا مع البلاغ الذي ورد للعمليات، مساء أمس؛ حيث تعامل رجال الدفاع المدني مع الحدث باستخدام الوسائل المناسبة كون المنطقة جبلية وذات ارتفاع شاهق، بالتعاون مع رجال جمعية "ساعد" للبحث والإنقاذ، الذين تمكنوا من النزول انحدارًا معتمدين على الله سبحانه وتعالى ثم الخبرة التي اكتسبوها في مثل هذه الأحداث للوصولً إلى موقع المركبة.

وقد وُجدت المركبة على مسافة تصل لحوالى 2500 متر، مجهولة المعالم، وبات حديدها أشبه بـ"العجينة"، دون وجود أي أثر لركاب كانوا يستقلونها أو رصد دماء عليها؛ مما يرجح أن تكون قد سقطت خالية من الركاب، وهو الأمر الذي دفع فريق الأدلة الجنائية لتوثيق المركبة؛ في ظل تواجد مندوبين عن الشرطة، والهلال الأحمر كمباشرين للحالة.

هذا وقد سُلمت الحالة للشرطة التي تنظر في حيثيات الواقعة والوصول لهوية المركبة ومعرفة مالكها عبر التحقيقات، وكشف غموض سقوطها؛ في حين كان مشرف المفقودين بجمعية "ساعد" للبحث والإنقاذ سامي الغريبي، قد أكد لـ"سبق" تلقيهم البلاغ من قِبَل الدفاع المدني ومشاركتهم في الحالة؛ مشيدًا بجهود فريق الجمعية الذي تولى البحث.

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