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وزير الموارد البشرية ينشر صورة لعمله عن بُعد: صباح الإبداع

الوزارة كانت قد أصدرت دليله ضمن جهود السيطرة على فيروس كورونا

شارك وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي؛ اليوم، صورة عبر حسابه في "تويتر" ترصد عمله عن بُعد.

وقال الراجحي مغرّداً: صباح الخير والإبداع لجميع العاملين عن بُعد، اليوم، أُشارككم عملي عن بُعد. #شاركنا_عملك_عن_بُعد".

والأسبوع الماضي، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الدليل الإرشادي المؤقت للعمل عن بُعد، ضمن جهود الدولة الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد (COVID19) ومنع دخوله وانتشاره، حيث وضح الدليل المصطلحات والمفاهيم والحقوق والواجبات على المنشآت والعاملين في القطاع الخاص.

وجاء في الدليل أنه يجب أن يكون لدى جهة العمل التي تطبق هذا الدليل نظام تقني تتوافر فيه كحد أدنى المواصفات الآتية:

1 / يمكّن جهة العمل من إدارة إنتاجية العامل عن بُعد، والإشراف على المهام المسندة إليه.

2 / يمنح العامل عن بُعد الصلاحيات التي تمكّنه من تأدية مهام عمله، كما يجب أن تحدّد جهة العمل إدارة أسلوب العمل عن بُعد لمنسوبيها من حيث تحديد ساعات العمل، سواءً كانت محددةً بوقتٍ معين، أو مرنة خلال اليوم، أو الأسبوع، أو الشهر، على أن تحدّد آليات متابعة أعمالها وإدارة إنتاجية العامل.

وبيّن الدليل أن على الموظف الالتزام بالحضور إلى جهة العمل إذا دعت الحاجة إلى ذلك، واستخدام الأجهزة المخصصة له من قِبل جهة العمل في أداء عمله، أو الأجهزة الشخصية المطبّق عليها ضوابط الأمن السيبراني الخاصة بالجهة، وأن يحتفظ بمعلومات العمل ومستنداته في الأوعية التقنية الخاصة بجهة العمل، مع التقيد بالسياسات والإجراءات الخاصة بالأمن السيبراني والاتصال عن بُعد المنصوص عليها من قِبل جهة العمل، وحفظ الأدوات والأجهزة – التي في عهدته – والاعتناء بها وطلب الصيانة اللازمة لها من جهة العمل كلما تطلب الأمر ذلك، وإعادة الأدوات والأجهزة التي توفرها له جهة العمل – للقيام بعمله – متى طُلِب منه ذلك.

وللاطلاع على الدليل يمكن زيارة موقع الوزارة الإلكتروني: https://mlsd.gov.sa/sites/default/files .

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الموارد البشرية ينشر صورة لعمله عن بُعد: صباح الإبداع
سبق

شارك وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي؛ اليوم، صورة عبر حسابه في "تويتر" ترصد عمله عن بُعد.

وقال الراجحي مغرّداً: صباح الخير والإبداع لجميع العاملين عن بُعد، اليوم، أُشارككم عملي عن بُعد. #شاركنا_عملك_عن_بُعد".

والأسبوع الماضي، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الدليل الإرشادي المؤقت للعمل عن بُعد، ضمن جهود الدولة الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد (COVID19) ومنع دخوله وانتشاره، حيث وضح الدليل المصطلحات والمفاهيم والحقوق والواجبات على المنشآت والعاملين في القطاع الخاص.

وجاء في الدليل أنه يجب أن يكون لدى جهة العمل التي تطبق هذا الدليل نظام تقني تتوافر فيه كحد أدنى المواصفات الآتية:

1 / يمكّن جهة العمل من إدارة إنتاجية العامل عن بُعد، والإشراف على المهام المسندة إليه.

2 / يمنح العامل عن بُعد الصلاحيات التي تمكّنه من تأدية مهام عمله، كما يجب أن تحدّد جهة العمل إدارة أسلوب العمل عن بُعد لمنسوبيها من حيث تحديد ساعات العمل، سواءً كانت محددةً بوقتٍ معين، أو مرنة خلال اليوم، أو الأسبوع، أو الشهر، على أن تحدّد آليات متابعة أعمالها وإدارة إنتاجية العامل.

وبيّن الدليل أن على الموظف الالتزام بالحضور إلى جهة العمل إذا دعت الحاجة إلى ذلك، واستخدام الأجهزة المخصصة له من قِبل جهة العمل في أداء عمله، أو الأجهزة الشخصية المطبّق عليها ضوابط الأمن السيبراني الخاصة بالجهة، وأن يحتفظ بمعلومات العمل ومستنداته في الأوعية التقنية الخاصة بجهة العمل، مع التقيد بالسياسات والإجراءات الخاصة بالأمن السيبراني والاتصال عن بُعد المنصوص عليها من قِبل جهة العمل، وحفظ الأدوات والأجهزة – التي في عهدته – والاعتناء بها وطلب الصيانة اللازمة لها من جهة العمل كلما تطلب الأمر ذلك، وإعادة الأدوات والأجهزة التي توفرها له جهة العمل – للقيام بعمله – متى طُلِب منه ذلك.

وللاطلاع على الدليل يمكن زيارة موقع الوزارة الإلكتروني: https://mlsd.gov.sa/sites/default/files .

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
12:01 PM

وزير الموارد البشرية ينشر صورة لعمله عن بُعد: صباح الإبداع

الوزارة كانت قد أصدرت دليله ضمن جهود السيطرة على فيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شارك وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي؛ اليوم، صورة عبر حسابه في "تويتر" ترصد عمله عن بُعد.

وقال الراجحي مغرّداً: صباح الخير والإبداع لجميع العاملين عن بُعد، اليوم، أُشارككم عملي عن بُعد. #شاركنا_عملك_عن_بُعد".

والأسبوع الماضي، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الدليل الإرشادي المؤقت للعمل عن بُعد، ضمن جهود الدولة الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد (COVID19) ومنع دخوله وانتشاره، حيث وضح الدليل المصطلحات والمفاهيم والحقوق والواجبات على المنشآت والعاملين في القطاع الخاص.

وجاء في الدليل أنه يجب أن يكون لدى جهة العمل التي تطبق هذا الدليل نظام تقني تتوافر فيه كحد أدنى المواصفات الآتية:

1 / يمكّن جهة العمل من إدارة إنتاجية العامل عن بُعد، والإشراف على المهام المسندة إليه.

2 / يمنح العامل عن بُعد الصلاحيات التي تمكّنه من تأدية مهام عمله، كما يجب أن تحدّد جهة العمل إدارة أسلوب العمل عن بُعد لمنسوبيها من حيث تحديد ساعات العمل، سواءً كانت محددةً بوقتٍ معين، أو مرنة خلال اليوم، أو الأسبوع، أو الشهر، على أن تحدّد آليات متابعة أعمالها وإدارة إنتاجية العامل.

وبيّن الدليل أن على الموظف الالتزام بالحضور إلى جهة العمل إذا دعت الحاجة إلى ذلك، واستخدام الأجهزة المخصصة له من قِبل جهة العمل في أداء عمله، أو الأجهزة الشخصية المطبّق عليها ضوابط الأمن السيبراني الخاصة بالجهة، وأن يحتفظ بمعلومات العمل ومستنداته في الأوعية التقنية الخاصة بجهة العمل، مع التقيد بالسياسات والإجراءات الخاصة بالأمن السيبراني والاتصال عن بُعد المنصوص عليها من قِبل جهة العمل، وحفظ الأدوات والأجهزة – التي في عهدته – والاعتناء بها وطلب الصيانة اللازمة لها من جهة العمل كلما تطلب الأمر ذلك، وإعادة الأدوات والأجهزة التي توفرها له جهة العمل – للقيام بعمله – متى طُلِب منه ذلك.

وللاطلاع على الدليل يمكن زيارة موقع الوزارة الإلكتروني: https://mlsd.gov.sa/sites/default/files .

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