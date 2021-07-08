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جامعة جازان تكشف آخر موعد لدخول منسوبيها غير المحصنين إليها

فيما شهد مركز اللقاحات إقبالًا متزايدًا من الفئة العمرية "12-18 عاماً"ً

شهد مركز لقاحات كورونا بجامعة جازان إقبالاً متزايدًا من الفئات العمرية من (١٢ – ١٨ عاماً)، لأخذ لقاح كورونا وسط إجراءات احترازية.

وأوضح مساعد المشرف العام للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي ومدير مركز لقاحات كورونا الدكتور عبدالعزيز الحازمي، أن المركز عمل على تنفيذ المرحلة الجديدة من الحملة الوطنية للتحصين بلقاح (كورونا)؛ مؤكداً أن المرحلة الجديدة تأتي ضمن مراحل الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا، حيث تم البدء بها بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء، واستكمال وزارة الصحة الدراسات العلمية التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة العمرية.

وكانت قد كشفت جامعة جازان عن نسبة المحصنين من منسوبيها الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا؛ ببلوغها قرابة 80٪ من إجمالي أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة.

وقالت الجامعة انه وابتداءً من الأحد 22 ذي الحجة 1442هـ الموافق 1 أغسطس 2021م لن تسمح بدخول مقارّها ومرافقها إلا لمن تمّ تحصينهم بجرعة أولى كحد أدنى، داعية الذين لم يتلقوا اللقاح من منسوبي الجامعة إلى زيارة مراكز اللقاحات التابعة لوزارة الصحة، أو مركز لقاحات كورونا بالمستشفى الجامعي؛ لأخذ اللقاح وفق الإجراءات المتبعة.

وأظهرت البيانات أن نسبة أعضاء هيئة التدريس بجامعة جازان الذين تم تحصينهم بلغت 85.37٪، فيما بلغت نسبة المحصنين من الموظفين 88.29٪، وبلغت نسبة المحصنين من الطلاب 78.82٪.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة جازان تكشف آخر موعد لدخول منسوبيها غير المحصنين إليها
سبق

شهد مركز لقاحات كورونا بجامعة جازان إقبالاً متزايدًا من الفئات العمرية من (١٢ – ١٨ عاماً)، لأخذ لقاح كورونا وسط إجراءات احترازية.

وأوضح مساعد المشرف العام للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي ومدير مركز لقاحات كورونا الدكتور عبدالعزيز الحازمي، أن المركز عمل على تنفيذ المرحلة الجديدة من الحملة الوطنية للتحصين بلقاح (كورونا)؛ مؤكداً أن المرحلة الجديدة تأتي ضمن مراحل الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا، حيث تم البدء بها بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء، واستكمال وزارة الصحة الدراسات العلمية التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة العمرية.

وكانت قد كشفت جامعة جازان عن نسبة المحصنين من منسوبيها الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا؛ ببلوغها قرابة 80٪ من إجمالي أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة.

وقالت الجامعة انه وابتداءً من الأحد 22 ذي الحجة 1442هـ الموافق 1 أغسطس 2021م لن تسمح بدخول مقارّها ومرافقها إلا لمن تمّ تحصينهم بجرعة أولى كحد أدنى، داعية الذين لم يتلقوا اللقاح من منسوبي الجامعة إلى زيارة مراكز اللقاحات التابعة لوزارة الصحة، أو مركز لقاحات كورونا بالمستشفى الجامعي؛ لأخذ اللقاح وفق الإجراءات المتبعة.

وأظهرت البيانات أن نسبة أعضاء هيئة التدريس بجامعة جازان الذين تم تحصينهم بلغت 85.37٪، فيما بلغت نسبة المحصنين من الموظفين 88.29٪، وبلغت نسبة المحصنين من الطلاب 78.82٪.

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
02:19 PM

جامعة جازان تكشف آخر موعد لدخول منسوبيها غير المحصنين إليها

فيما شهد مركز اللقاحات إقبالًا متزايدًا من الفئة العمرية "12-18 عاماً"ً

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فهد كاملي - جازان
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شهد مركز لقاحات كورونا بجامعة جازان إقبالاً متزايدًا من الفئات العمرية من (١٢ – ١٨ عاماً)، لأخذ لقاح كورونا وسط إجراءات احترازية.

وأوضح مساعد المشرف العام للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي ومدير مركز لقاحات كورونا الدكتور عبدالعزيز الحازمي، أن المركز عمل على تنفيذ المرحلة الجديدة من الحملة الوطنية للتحصين بلقاح (كورونا)؛ مؤكداً أن المرحلة الجديدة تأتي ضمن مراحل الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا، حيث تم البدء بها بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء، واستكمال وزارة الصحة الدراسات العلمية التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة العمرية.

وكانت قد كشفت جامعة جازان عن نسبة المحصنين من منسوبيها الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا؛ ببلوغها قرابة 80٪ من إجمالي أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة.

وقالت الجامعة انه وابتداءً من الأحد 22 ذي الحجة 1442هـ الموافق 1 أغسطس 2021م لن تسمح بدخول مقارّها ومرافقها إلا لمن تمّ تحصينهم بجرعة أولى كحد أدنى، داعية الذين لم يتلقوا اللقاح من منسوبي الجامعة إلى زيارة مراكز اللقاحات التابعة لوزارة الصحة، أو مركز لقاحات كورونا بالمستشفى الجامعي؛ لأخذ اللقاح وفق الإجراءات المتبعة.

وأظهرت البيانات أن نسبة أعضاء هيئة التدريس بجامعة جازان الذين تم تحصينهم بلغت 85.37٪، فيما بلغت نسبة المحصنين من الموظفين 88.29٪، وبلغت نسبة المحصنين من الطلاب 78.82٪.

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