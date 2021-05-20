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"الصحة العالمية" تدعو إلى هدنة إنسانية في غزة لإدخال المساعدة الطبية

"المنظري" حذّر من أن الإغلاق يفاقم الأزمة الصحية بالقطاع

دعا مسؤولون كبار بمنظمة الصحة العالمية اليوم (الخميس) إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة؛ للسماح بإدخال المساعدات في ظل معاناة النظام الصحي في القطاع من نقص شديد.

وحذر المدير الإقليمي للمنظمة أحمد المنظري، من أن إغلاق نقاط الدخول والخروج أمام المرضى والمساعدات الصحية الإنسانية والقيود الشديدة على دخول الإمدادات الطبية يفاقم هذه الأزمة الصحية العامة، وفقاً لـ"رويترز".

منظمة الصحة العالمية

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الصحة العالمية" تدعو إلى هدنة إنسانية في غزة لإدخال المساعدة الطبية
سبق

دعا مسؤولون كبار بمنظمة الصحة العالمية اليوم (الخميس) إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة؛ للسماح بإدخال المساعدات في ظل معاناة النظام الصحي في القطاع من نقص شديد.

وحذر المدير الإقليمي للمنظمة أحمد المنظري، من أن إغلاق نقاط الدخول والخروج أمام المرضى والمساعدات الصحية الإنسانية والقيود الشديدة على دخول الإمدادات الطبية يفاقم هذه الأزمة الصحية العامة، وفقاً لـ"رويترز".

20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442
03:25 PM

"الصحة العالمية" تدعو إلى هدنة إنسانية في غزة لإدخال المساعدة الطبية

"المنظري" حذّر من أن الإغلاق يفاقم الأزمة الصحية بالقطاع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا مسؤولون كبار بمنظمة الصحة العالمية اليوم (الخميس) إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة؛ للسماح بإدخال المساعدات في ظل معاناة النظام الصحي في القطاع من نقص شديد.

وحذر المدير الإقليمي للمنظمة أحمد المنظري، من أن إغلاق نقاط الدخول والخروج أمام المرضى والمساعدات الصحية الإنسانية والقيود الشديدة على دخول الإمدادات الطبية يفاقم هذه الأزمة الصحية العامة، وفقاً لـ"رويترز".

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