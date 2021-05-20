"الصحة العالمية" تدعو إلى هدنة إنسانية في غزة لإدخال المساعدة الطبية

"المنظري" حذّر من أن الإغلاق يفاقم الأزمة الصحية بالقطاع

دعا مسؤولون كبار بمنظمة الصحة العالمية اليوم (الخميس) إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة؛ للسماح بإدخال المساعدات في ظل معاناة النظام الصحي في القطاع من نقص شديد.

وحذر المدير الإقليمي للمنظمة أحمد المنظري، من أن إغلاق نقاط الدخول والخروج أمام المرضى والمساعدات الصحية الإنسانية والقيود الشديدة على دخول الإمدادات الطبية يفاقم هذه الأزمة الصحية العامة، وفقاً لـ"رويترز".