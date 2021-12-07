وزير الرياضة يعتمد الدليل التنظيمي لإدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية

يهدف لتفعيل الجمعيات الرياضية كمنظمات غير ربحية في القطاع الرياضي

اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، الدليل التنظيمي الإجرائي للإدارة العامة للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالوزارة، والذي يهدف إلى تفعيل الجمعيات الرياضية كمنظمات غير ربحية في القطاع الرياضي، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030م، ونحو نمو القطاع غير الربحي وتمكينه.

ويوضح الدليل الإجراءات الرسمية المعتمدة، بما يسهم في تفعيل دور الجمعيات الأهلية الرياضية والتوسع في إنشائها وتمكينها، إضافة إلى إعداد الضوابط والاشتراطات الخاصة بإقامة أنشطتها المختلفة للقيام بدورها.

وتقوم الإدارة العامة للجمعيات والمؤسسات الأهلية بتأسيس الجمعيات الأهلية الرياضية، وفقاً للتنظيمات والإجراءات المنظمة لها، بمشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

وجاء إعداد الدليل من قِبل إدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بوكالة شؤون الرياضة والشباب بالوزارة، في إطار التعاون وتكامل الجهود بين الوزارة ومكاتبها في مناطق المملكة والجمعيات الأهلية الرياضية المعتمدة، بما يحقق أهداف نمو القطاع غير الربحي وتمكينه وفق رؤية المملكة 2030م.