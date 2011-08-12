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خادم الحرمين يصل إلى جدة بعد إشرافه على راحة الحجاج

غادر، بحفظ الله ورعايته، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم منى متوجهاً إلى جدة بعد أن أشرف -أيده الله- على راحة حجاج بيت الله الحرام، وتنقلاتهم في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، وما قدم لهم من خدمات وتسهيلات مكنتهم ولله الحمد من أداء مناسكهم بكل يسر وأمان.
وكان في وداع خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- لدى مغادرته الديوان الملكي بمنى، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وعدد من كبار المسؤولين.
وقد وصل -بحفظ الله ورعايته- الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى جدة في وقت لاحق اليوم.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يصل إلى جدة بعد إشرافه على راحة الحجاج
سبق

غادر، بحفظ الله ورعايته، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم منى متوجهاً إلى جدة بعد أن أشرف -أيده الله- على راحة حجاج بيت الله الحرام، وتنقلاتهم في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، وما قدم لهم من خدمات وتسهيلات مكنتهم ولله الحمد من أداء مناسكهم بكل يسر وأمان.
وكان في وداع خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- لدى مغادرته الديوان الملكي بمنى، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وعدد من كبار المسؤولين.
وقد وصل -بحفظ الله ورعايته- الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى جدة في وقت لاحق اليوم.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته.

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
06:11 PM
اخر تعديل
12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
08:52 PM

خادم الحرمين يصل إلى جدة بعد إشرافه على راحة الحجاج

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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5,748

غادر، بحفظ الله ورعايته، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم منى متوجهاً إلى جدة بعد أن أشرف -أيده الله- على راحة حجاج بيت الله الحرام، وتنقلاتهم في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، وما قدم لهم من خدمات وتسهيلات مكنتهم ولله الحمد من أداء مناسكهم بكل يسر وأمان.
وكان في وداع خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- لدى مغادرته الديوان الملكي بمنى، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وعدد من كبار المسؤولين.
وقد وصل -بحفظ الله ورعايته- الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى جدة في وقت لاحق اليوم.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته.

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