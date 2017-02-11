انطلاق انتخابات مجلس إدارة غرفة الرياض للدورة الثامنة عشرة

يتنافس فيها 57 مرشحاً عبر نظام التصويت الإلكتروني

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، انتخابات مجلس إدارة غرفة الرياض في دورته الثامنة عشرة، عبر نظام التصويت الإلكتروني على موقع وزارة التجارة والاستثمار، حيث يتنافس (57) مرشحاً ومرشحه، منهم (42) من فئة التجار، و(15) من فئة الصناع.

وبلغ عدد أصوات الناخبين منذ الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة مساءً، من اليوم الأول نحو 12.358 صوتًا لعدد 5.252 ناخبًا، كان نصيب فئة التجار منها (6705) أصوات، و(5653) صوتاً لفئة الصناع، والتصويت والتحديث مستمر على مدارس الساعة.

وبدأ التصويت عن بعد من خلال زيارة الرابط الإلكتروني المخصص في موقع وزارة التجارة والاستثمار، من الساعة الثامنة صباحاً وتنتهي عملية التصويت عند الساعة الثامنة مساءً، من يوم الخميس 13 فبراير 2020.

وسوف يتم الإعلان عن النتائج من خلال اللجنة المشرفة على الانتخابات والمشكلة من وزارة التجارة والاستثمار.

ويحق للناخب والناخبة التصويت لعدد 4 مرشحين بحد أقصى، بواقع صوتين لكل فئة "صناع" و"تجار"، على أن يكون الدخول للموقع بغرض التصويت مرة واحدة فقط، حيث سيكون التصويت مفتوحًا طيلة الثلاثة أيام المخصصة للانتخابات.

ويبغ عدد مشتركي الغرفة الذين يحق لهم التصويت 127.832 ناخبًا وناخبة، كأكبر رقم يسجل على مستوى الغرفة التجارية.