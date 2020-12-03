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بعد 15 عامًا مرمى للنفايات.. "أبا الصلابيخ" يتحول إلى منتزه بالغاط

إزالة 200 طن مخلفات لغرس ٥٠٠٠ شتلة طلح وسدر بكامل المساحة

بتوجيه من مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الغاط مفضي العنزي، ومتابعة من محافظ الغاط منصور بن سعد السديري، وتماشيًا مع توجهات وزارة البيئة والمياه والزراعة لتفعيل برنامج "أرضنا خضراء"، تم بداية العمل بمتنزه "أبا الصلابيخ" من خلال إعادة تأهيله بإزالة أكثر من ٢٠٠ طن تقريبًا من المخلفات؛ حيث كان الموقع قديمًا مرمى للنفايات بالمحافظة لأكثر من ١٥ سنة تقريبًا.

هذا وقد تم ردم كامل مرمى النفايات وردم بعض الداركيل وإعادة تأهيل الطريق داخل المتنزه؛ وذلك بالتعاون مع بلدية الغاط استعدادًا لغرس أكثر من ٥٠٠٠ شتلة طلح وسدر بكامل مساحة المتنزه.

وقد جرى تنفيذ المرحلة الأولى على شرف محافظ الغاط ومشاركة اللجنة الشبابية بالمحافظة وجمعية الغاط البيئية ومجموعة من المهتمين بالبيئة؛ بغرس أكثر من ٥٠٠ شتلة.

وتقام بعد غد السبت المرحلة الثانية من مراحل إعادة تأهيل المتنزه بغرس ٥٠٠ شتلة طلح على شرف محافظ الغاط، ومشاركة الجمعيات البيئية بالمملكة ومنها جمعية أصدقاء البيئة بالزلفي، وجمعية براري، وجمعية آفاق الخضراء، وجمعية وعي البيئية، ومجموعة من المهتمين بالبيئة بالمملكة وأشبال المحافظة.

وزارة البيئة والمياه والزراعة محافظة الغاط

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد 15 عامًا مرمى للنفايات.. "أبا الصلابيخ" يتحول إلى منتزه بالغاط
سبق

بتوجيه من مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الغاط مفضي العنزي، ومتابعة من محافظ الغاط منصور بن سعد السديري، وتماشيًا مع توجهات وزارة البيئة والمياه والزراعة لتفعيل برنامج "أرضنا خضراء"، تم بداية العمل بمتنزه "أبا الصلابيخ" من خلال إعادة تأهيله بإزالة أكثر من ٢٠٠ طن تقريبًا من المخلفات؛ حيث كان الموقع قديمًا مرمى للنفايات بالمحافظة لأكثر من ١٥ سنة تقريبًا.

هذا وقد تم ردم كامل مرمى النفايات وردم بعض الداركيل وإعادة تأهيل الطريق داخل المتنزه؛ وذلك بالتعاون مع بلدية الغاط استعدادًا لغرس أكثر من ٥٠٠٠ شتلة طلح وسدر بكامل مساحة المتنزه.

وقد جرى تنفيذ المرحلة الأولى على شرف محافظ الغاط ومشاركة اللجنة الشبابية بالمحافظة وجمعية الغاط البيئية ومجموعة من المهتمين بالبيئة؛ بغرس أكثر من ٥٠٠ شتلة.

وتقام بعد غد السبت المرحلة الثانية من مراحل إعادة تأهيل المتنزه بغرس ٥٠٠ شتلة طلح على شرف محافظ الغاط، ومشاركة الجمعيات البيئية بالمملكة ومنها جمعية أصدقاء البيئة بالزلفي، وجمعية براري، وجمعية آفاق الخضراء، وجمعية وعي البيئية، ومجموعة من المهتمين بالبيئة بالمملكة وأشبال المحافظة.

03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442
10:06 AM

بعد 15 عامًا مرمى للنفايات.. "أبا الصلابيخ" يتحول إلى منتزه بالغاط

إزالة 200 طن مخلفات لغرس ٥٠٠٠ شتلة طلح وسدر بكامل المساحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بتوجيه من مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الغاط مفضي العنزي، ومتابعة من محافظ الغاط منصور بن سعد السديري، وتماشيًا مع توجهات وزارة البيئة والمياه والزراعة لتفعيل برنامج "أرضنا خضراء"، تم بداية العمل بمتنزه "أبا الصلابيخ" من خلال إعادة تأهيله بإزالة أكثر من ٢٠٠ طن تقريبًا من المخلفات؛ حيث كان الموقع قديمًا مرمى للنفايات بالمحافظة لأكثر من ١٥ سنة تقريبًا.

هذا وقد تم ردم كامل مرمى النفايات وردم بعض الداركيل وإعادة تأهيل الطريق داخل المتنزه؛ وذلك بالتعاون مع بلدية الغاط استعدادًا لغرس أكثر من ٥٠٠٠ شتلة طلح وسدر بكامل مساحة المتنزه.

وقد جرى تنفيذ المرحلة الأولى على شرف محافظ الغاط ومشاركة اللجنة الشبابية بالمحافظة وجمعية الغاط البيئية ومجموعة من المهتمين بالبيئة؛ بغرس أكثر من ٥٠٠ شتلة.

وتقام بعد غد السبت المرحلة الثانية من مراحل إعادة تأهيل المتنزه بغرس ٥٠٠ شتلة طلح على شرف محافظ الغاط، ومشاركة الجمعيات البيئية بالمملكة ومنها جمعية أصدقاء البيئة بالزلفي، وجمعية براري، وجمعية آفاق الخضراء، وجمعية وعي البيئية، ومجموعة من المهتمين بالبيئة بالمملكة وأشبال المحافظة.

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