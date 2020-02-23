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"القيادة" تهنئ رئيسة أستونيا بذكرى يوم الاستقلال

عبر برقيتين من خادم الحرمين وولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة السيدة كريستي كاليولايد رئيسة جمهورية أستونيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها.

وأعرب خادم الحرمين عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية أستونيا الصديق باطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة مماثلة عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة.

خادم الحرمين الشريفين ولي العهد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"القيادة" تهنئ رئيسة أستونيا بذكرى يوم الاستقلال
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة السيدة كريستي كاليولايد رئيسة جمهورية أستونيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها.

وأعرب خادم الحرمين عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية أستونيا الصديق باطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة مماثلة عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة.

23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
04:29 PM

"القيادة" تهنئ رئيسة أستونيا بذكرى يوم الاستقلال

عبر برقيتين من خادم الحرمين وولي العهد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة السيدة كريستي كاليولايد رئيسة جمهورية أستونيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها.

وأعرب خادم الحرمين عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية أستونيا الصديق باطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة مماثلة عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة.

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