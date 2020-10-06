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"بلدية الليث" تضبط مخالفات صحية ونفايات بالمنطقة المخصصة لقوارب الصيادين

تمت مصادرتها.. و"المالكي" دعا المواطنين إلى الحفاظ على الشواطئ ونظافتها

رصدت بلدية الليث وجود عددٍ من المخالفات الصحية والنفايات في المنطقة المخصصة لقوارب الصيادين، ناتجة من بعض مزاولي مهنة صيد الأسماك، إضافة إلى وجود بسطات عشوائية لبيع وتقطيع الأسماك تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، وقامت بمصادرتها.

وأوضح رئيس البلدية المهندس عبدالعزيز بن صالح المالكي؛ أنه سيتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمراقبة الشواطئ لتلافي جميع الملاحظات، مؤكداً أن ما قامت به البلدية هو ضمن مسؤوليتها تجاه حماية الشواطئ البحرية ونظافتها.

ودعا المالكي؛ جميع المواطنين والمقيمين، إلى التكاتف والحرص على نظافة الشواطئ وحماية المياه البحرية من أي ملوثات تهدد البيئة بشكل عام.

وأضاف أن البلدية قامت منذ فترة بصيانة سوق السمك المركزي وتشغيله وهو مخصص لمزاولة بيع الأسماك، كما تم الإعلان أخيراً عن وجود عدد (5) بسطات شاغرة، داعياً الراغبين ممّن تتوافر فيهم الاشتراطات المعلن عنها، إلى مراجعة إدارة الاستثمار.

بلدية الليث

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بلدية الليث" تضبط مخالفات صحية ونفايات بالمنطقة المخصصة لقوارب الصيادين
سبق

رصدت بلدية الليث وجود عددٍ من المخالفات الصحية والنفايات في المنطقة المخصصة لقوارب الصيادين، ناتجة من بعض مزاولي مهنة صيد الأسماك، إضافة إلى وجود بسطات عشوائية لبيع وتقطيع الأسماك تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، وقامت بمصادرتها.

وأوضح رئيس البلدية المهندس عبدالعزيز بن صالح المالكي؛ أنه سيتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمراقبة الشواطئ لتلافي جميع الملاحظات، مؤكداً أن ما قامت به البلدية هو ضمن مسؤوليتها تجاه حماية الشواطئ البحرية ونظافتها.

ودعا المالكي؛ جميع المواطنين والمقيمين، إلى التكاتف والحرص على نظافة الشواطئ وحماية المياه البحرية من أي ملوثات تهدد البيئة بشكل عام.

وأضاف أن البلدية قامت منذ فترة بصيانة سوق السمك المركزي وتشغيله وهو مخصص لمزاولة بيع الأسماك، كما تم الإعلان أخيراً عن وجود عدد (5) بسطات شاغرة، داعياً الراغبين ممّن تتوافر فيهم الاشتراطات المعلن عنها، إلى مراجعة إدارة الاستثمار.

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
12:03 PM

"بلدية الليث" تضبط مخالفات صحية ونفايات بالمنطقة المخصصة لقوارب الصيادين

تمت مصادرتها.. و"المالكي" دعا المواطنين إلى الحفاظ على الشواطئ ونظافتها

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عوض الفهمي - الليث
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1,038

رصدت بلدية الليث وجود عددٍ من المخالفات الصحية والنفايات في المنطقة المخصصة لقوارب الصيادين، ناتجة من بعض مزاولي مهنة صيد الأسماك، إضافة إلى وجود بسطات عشوائية لبيع وتقطيع الأسماك تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، وقامت بمصادرتها.

وأوضح رئيس البلدية المهندس عبدالعزيز بن صالح المالكي؛ أنه سيتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمراقبة الشواطئ لتلافي جميع الملاحظات، مؤكداً أن ما قامت به البلدية هو ضمن مسؤوليتها تجاه حماية الشواطئ البحرية ونظافتها.

ودعا المالكي؛ جميع المواطنين والمقيمين، إلى التكاتف والحرص على نظافة الشواطئ وحماية المياه البحرية من أي ملوثات تهدد البيئة بشكل عام.

وأضاف أن البلدية قامت منذ فترة بصيانة سوق السمك المركزي وتشغيله وهو مخصص لمزاولة بيع الأسماك، كما تم الإعلان أخيراً عن وجود عدد (5) بسطات شاغرة، داعياً الراغبين ممّن تتوافر فيهم الاشتراطات المعلن عنها، إلى مراجعة إدارة الاستثمار.

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