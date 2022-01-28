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رئيس زيمبابوي يوجّه باعتقال كل المتورّطين في أعمال العنف الأخيرة

عقب إعلان مقتل 3 أشخاص خلال احتجاجات على أسعار الوقود

أعلن رئيس زيمبابوي، إيمرسون منانجاجوا؛ اليوم، أنه أصدر تعليماته باعتقال كل مَن يثبت تورّطه في الوقوف وراء أعمال العنف التي شهدتها البلاد أخيراً.

وكان المتحدث باسم رئيس زيمبابوي، جورج تشارامبا؛ قد اتهم المعارضة باستغلال ارتفاع أسعار الوقود، كذريعة لإحداث أعمال عنف في البلاد.

وألقى "تشارامبا"؛ باللوم على حركة التغيير الديمقراطي المعارضة في أعمال العنف، التي رافقت الاحتجاجات، قائلاً: قيادة الحركة طالما بعثت برسالة مفادها أنها ستستخدم تحركاً عنيفاً في الشارع للانقلاب على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي.

يُشار إلى أن الشرطة أعلنت مقتل ثلاثة أشخاص خلال احتجاجات على أسعار الوقود، التي تحولت إلى العنف في العاصمة هراري، وفي ثاني مدن البلاد "بولاوايو".

الرئيسية/ أخبار العالم

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رئيس زيمبابوي يوجّه باعتقال كل المتورّطين في أعمال العنف الأخيرة
سبق

أعلن رئيس زيمبابوي، إيمرسون منانجاجوا؛ اليوم، أنه أصدر تعليماته باعتقال كل مَن يثبت تورّطه في الوقوف وراء أعمال العنف التي شهدتها البلاد أخيراً.

وكان المتحدث باسم رئيس زيمبابوي، جورج تشارامبا؛ قد اتهم المعارضة باستغلال ارتفاع أسعار الوقود، كذريعة لإحداث أعمال عنف في البلاد.

وألقى "تشارامبا"؛ باللوم على حركة التغيير الديمقراطي المعارضة في أعمال العنف، التي رافقت الاحتجاجات، قائلاً: قيادة الحركة طالما بعثت برسالة مفادها أنها ستستخدم تحركاً عنيفاً في الشارع للانقلاب على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي.

يُشار إلى أن الشرطة أعلنت مقتل ثلاثة أشخاص خلال احتجاجات على أسعار الوقود، التي تحولت إلى العنف في العاصمة هراري، وفي ثاني مدن البلاد "بولاوايو".

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
01:30 PM

رئيس زيمبابوي يوجّه باعتقال كل المتورّطين في أعمال العنف الأخيرة

عقب إعلان مقتل 3 أشخاص خلال احتجاجات على أسعار الوقود

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن رئيس زيمبابوي، إيمرسون منانجاجوا؛ اليوم، أنه أصدر تعليماته باعتقال كل مَن يثبت تورّطه في الوقوف وراء أعمال العنف التي شهدتها البلاد أخيراً.

وكان المتحدث باسم رئيس زيمبابوي، جورج تشارامبا؛ قد اتهم المعارضة باستغلال ارتفاع أسعار الوقود، كذريعة لإحداث أعمال عنف في البلاد.

وألقى "تشارامبا"؛ باللوم على حركة التغيير الديمقراطي المعارضة في أعمال العنف، التي رافقت الاحتجاجات، قائلاً: قيادة الحركة طالما بعثت برسالة مفادها أنها ستستخدم تحركاً عنيفاً في الشارع للانقلاب على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي.

يُشار إلى أن الشرطة أعلنت مقتل ثلاثة أشخاص خلال احتجاجات على أسعار الوقود، التي تحولت إلى العنف في العاصمة هراري، وفي ثاني مدن البلاد "بولاوايو".

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