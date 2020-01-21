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بمواصفات عالمية.. نجوم العرب يجتمعون مع "سوبر مان" في مسلسل "المنصة"

تم تصوير الجزء الأول بأبو ظبي.. ويدور حول أحداث شرق أوسطية مشوقة

أنهى نخبة من نجوم الدراما الإماراتية؛ منهم أحمد الجسمي، والإعلامي سعود الكعبي، وياسر النيادي، والإعلامي يوسف الكعبي؛ تصوير أدوارهم في المسلسل الدرامي "المنصة" ذي المواصفات العالمية في الرؤية والكتابة والإخراج.

وتفصيلًا: يجتمع النجوم الإماراتيون جنبًا إلى جنب مع نجوم الدراما العربية الكبيرة المشاركة بالعمل، الذي يشارك به الممثل الأمريكي دان كين المعروف بلعبه دور "سوبرمان"، بأدوار محورية هامة ومؤثرة في سياق قصة العمل الذي تم تصويره كاملًا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بمجريات وأحداث شرق أوسطية مثيرة ومشوقة ستكشف الكثير من الأمور الغامضة.

ويحمل مسلسل "المنصة" في قصته، دراما اجتماعية تشويقية تدور أحداثها في مناطق متعددة من الشرق الأوسط، في إطار حرب المعلومات والميديا التي تؤثر على حياة البشر اليومية، بشكل جريء ومختلف لم يقدم سابقًا، بمشاركة نجوم من الوطن العربي والخليج وأمريكا، وهم الممثلون: مكسيم خليل، عبدالمحسن النمر، سلوم حداد، سمر سامي، سامر إسماعيل، لين غرة، خالد القيش، خالد السيد، رهام قصار، يارى قاسم، شادي الصفدي، علاء الزعبي، مجد فضة، وأدهم مرشد، وبمشاركة الممثل معتصم النهار، والذي انتهى تصوير الموسم الأول منه في أبوظبي العاصمة الإماراتية، وفق ظروف إنتاجية عالية المستوى.

وتتم الاستعدادات حاليًّا لاستكمال كتابة وتصوير الموسم الثاني والثالث منه، والذي قام بتأليفه وكتابته الكاتب هوزان عكو، ويقوم على إخراجه: مجدي السميري، ومنصور اليبهوني الظاهري، والألماني رودريغو كيشنر؛ حيث قامت الشركة ببناء وتجهيز استوديوهات تصوير خاصة بالمقاييس العالمية، التي تبشر بعمل ضخم يحمل الكثير من المفاجآت والجرأة في الحوار والإخراج ذي الرؤية العالمية.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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بمواصفات عالمية.. نجوم العرب يجتمعون مع "سوبر مان" في مسلسل "المنصة"
سبق

أنهى نخبة من نجوم الدراما الإماراتية؛ منهم أحمد الجسمي، والإعلامي سعود الكعبي، وياسر النيادي، والإعلامي يوسف الكعبي؛ تصوير أدوارهم في المسلسل الدرامي "المنصة" ذي المواصفات العالمية في الرؤية والكتابة والإخراج.

وتفصيلًا: يجتمع النجوم الإماراتيون جنبًا إلى جنب مع نجوم الدراما العربية الكبيرة المشاركة بالعمل، الذي يشارك به الممثل الأمريكي دان كين المعروف بلعبه دور "سوبرمان"، بأدوار محورية هامة ومؤثرة في سياق قصة العمل الذي تم تصويره كاملًا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بمجريات وأحداث شرق أوسطية مثيرة ومشوقة ستكشف الكثير من الأمور الغامضة.

ويحمل مسلسل "المنصة" في قصته، دراما اجتماعية تشويقية تدور أحداثها في مناطق متعددة من الشرق الأوسط، في إطار حرب المعلومات والميديا التي تؤثر على حياة البشر اليومية، بشكل جريء ومختلف لم يقدم سابقًا، بمشاركة نجوم من الوطن العربي والخليج وأمريكا، وهم الممثلون: مكسيم خليل، عبدالمحسن النمر، سلوم حداد، سمر سامي، سامر إسماعيل، لين غرة، خالد القيش، خالد السيد، رهام قصار، يارى قاسم، شادي الصفدي، علاء الزعبي، مجد فضة، وأدهم مرشد، وبمشاركة الممثل معتصم النهار، والذي انتهى تصوير الموسم الأول منه في أبوظبي العاصمة الإماراتية، وفق ظروف إنتاجية عالية المستوى.

وتتم الاستعدادات حاليًّا لاستكمال كتابة وتصوير الموسم الثاني والثالث منه، والذي قام بتأليفه وكتابته الكاتب هوزان عكو، ويقوم على إخراجه: مجدي السميري، ومنصور اليبهوني الظاهري، والألماني رودريغو كيشنر؛ حيث قامت الشركة ببناء وتجهيز استوديوهات تصوير خاصة بالمقاييس العالمية، التي تبشر بعمل ضخم يحمل الكثير من المفاجآت والجرأة في الحوار والإخراج ذي الرؤية العالمية.

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
09:43 PM

بمواصفات عالمية.. نجوم العرب يجتمعون مع "سوبر مان" في مسلسل "المنصة"

تم تصوير الجزء الأول بأبو ظبي.. ويدور حول أحداث شرق أوسطية مشوقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهى نخبة من نجوم الدراما الإماراتية؛ منهم أحمد الجسمي، والإعلامي سعود الكعبي، وياسر النيادي، والإعلامي يوسف الكعبي؛ تصوير أدوارهم في المسلسل الدرامي "المنصة" ذي المواصفات العالمية في الرؤية والكتابة والإخراج.

وتفصيلًا: يجتمع النجوم الإماراتيون جنبًا إلى جنب مع نجوم الدراما العربية الكبيرة المشاركة بالعمل، الذي يشارك به الممثل الأمريكي دان كين المعروف بلعبه دور "سوبرمان"، بأدوار محورية هامة ومؤثرة في سياق قصة العمل الذي تم تصويره كاملًا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بمجريات وأحداث شرق أوسطية مثيرة ومشوقة ستكشف الكثير من الأمور الغامضة.

ويحمل مسلسل "المنصة" في قصته، دراما اجتماعية تشويقية تدور أحداثها في مناطق متعددة من الشرق الأوسط، في إطار حرب المعلومات والميديا التي تؤثر على حياة البشر اليومية، بشكل جريء ومختلف لم يقدم سابقًا، بمشاركة نجوم من الوطن العربي والخليج وأمريكا، وهم الممثلون: مكسيم خليل، عبدالمحسن النمر، سلوم حداد، سمر سامي، سامر إسماعيل، لين غرة، خالد القيش، خالد السيد، رهام قصار، يارى قاسم، شادي الصفدي، علاء الزعبي، مجد فضة، وأدهم مرشد، وبمشاركة الممثل معتصم النهار، والذي انتهى تصوير الموسم الأول منه في أبوظبي العاصمة الإماراتية، وفق ظروف إنتاجية عالية المستوى.

وتتم الاستعدادات حاليًّا لاستكمال كتابة وتصوير الموسم الثاني والثالث منه، والذي قام بتأليفه وكتابته الكاتب هوزان عكو، ويقوم على إخراجه: مجدي السميري، ومنصور اليبهوني الظاهري، والألماني رودريغو كيشنر؛ حيث قامت الشركة ببناء وتجهيز استوديوهات تصوير خاصة بالمقاييس العالمية، التي تبشر بعمل ضخم يحمل الكثير من المفاجآت والجرأة في الحوار والإخراج ذي الرؤية العالمية.

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