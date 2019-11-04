الفيحاء يتأهل لدور الـ32 من بطولة كأس الملك بثلاثية في مرمى عكاظ

التحق فريق الفيحاء بركب المتأهلين لدور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين إثر فوزه الكبير على مضيفه فريق عكاظ "أحد أندية الدرجة الثالثة" بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع بمكة المكرمة لحساب الدور الـ 64 من المسابقة.

تناوب على تسجيل فريق الفيحاء كل من ارسينيو مارتينيز، وعون السلولي، وعبدالله المطيري بالدقائق (35و65و72) على التوالي.