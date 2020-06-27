الإمارات.. "كورونا" يصيب 387 شخصًا جديدًا ويودي بحياة واحد
عدد المرضى بالفيروس بلغ 47.360
سجَّلت الإمارات 387 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وحالة وفاة واحدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وبيّنت الحكومة الإماراتية اليوم السبت أن إجمالي عدد المصابين بلغ 47.360 مصابًا، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 311 وفاة.
وأضافت بأن 365 حالة جرى شفاؤها؛ ليبلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 35.834 حالة.
فيروس كورونا الجديد
الإمارات.. "كورونا" يصيب 387 شخصًا جديدًا ويودي بحياة واحد
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-06-27
سجَّلت الإمارات 387 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وحالة وفاة واحدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وبيّنت الحكومة الإماراتية اليوم السبت أن إجمالي عدد المصابين بلغ 47.360 مصابًا، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 311 وفاة.
وأضافت بأن 365 حالة جرى شفاؤها؛ ليبلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 35.834 حالة.
27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441
10:01 PM
الإمارات.. "كورونا" يصيب 387 شخصًا جديدًا ويودي بحياة واحد
عدد المرضى بالفيروس بلغ 47.360
سجَّلت الإمارات 387 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وحالة وفاة واحدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وبيّنت الحكومة الإماراتية اليوم السبت أن إجمالي عدد المصابين بلغ 47.360 مصابًا، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 311 وفاة.
وأضافت بأن 365 حالة جرى شفاؤها؛ ليبلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 35.834 حالة.