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الإمارات.. "كورونا" يصيب 387 شخصًا جديدًا ويودي بحياة واحد

عدد المرضى بالفيروس بلغ 47.360

سجَّلت الإمارات 387 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وحالة وفاة واحدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبيّنت الحكومة الإماراتية اليوم السبت أن إجمالي عدد المصابين بلغ 47.360 مصابًا، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 311 وفاة.

وأضافت بأن 365 حالة جرى شفاؤها؛ ليبلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 35.834 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الإمارات.. "كورونا" يصيب 387 شخصًا جديدًا ويودي بحياة واحد
سبق

سجَّلت الإمارات 387 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وحالة وفاة واحدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبيّنت الحكومة الإماراتية اليوم السبت أن إجمالي عدد المصابين بلغ 47.360 مصابًا، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 311 وفاة.

وأضافت بأن 365 حالة جرى شفاؤها؛ ليبلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 35.834 حالة.

27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441
10:01 PM

الإمارات.. "كورونا" يصيب 387 شخصًا جديدًا ويودي بحياة واحد

عدد المرضى بالفيروس بلغ 47.360

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجَّلت الإمارات 387 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وحالة وفاة واحدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبيّنت الحكومة الإماراتية اليوم السبت أن إجمالي عدد المصابين بلغ 47.360 مصابًا، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 311 وفاة.

وأضافت بأن 365 حالة جرى شفاؤها؛ ليبلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 35.834 حالة.

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