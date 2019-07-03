أصدر وزير العدل، قرارًا بتعيين الشيخ نايف حمدان العامري رئيسًا لكتابة عدل محافظة بلجرشي.
"العامري" رئيسًا لكتابة عدل بلجرشي
أصدر وزير العدل، قرارًا بتعيين الشيخ نايف حمدان العامري رئيسًا لكتابة عدل محافظة بلجرشي.
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"العامري" رئيسًا لكتابة عدل بلجرشيصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-07-03
03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
08:51 AM
"العامري" رئيسًا لكتابة عدل بلجرشي
أصدر وزير العدل، قرارًا بتعيين الشيخ نايف حمدان العامري رئيسًا لكتابة عدل محافظة بلجرشي.
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