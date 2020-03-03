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إثيوبيا تصعد: لم نتوصل لاتفاق حول سد النهضة.. ودور أمريكا غير دبلوماسي

حذرت واشنطن من تسريع العملية

اتهمت إثيوبيا الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء) بأنها "غير دبلوماسية" في محاولتها حل الخلاف بشأن سد النهضة، الذي تشيده على نهر النيل، إلا أنها تعهدت مواصلة المحادثات الجارية.

ونفت إثيوبيا، التي تغيّبت عن جولة المحادثات الأخيرة، التوصل إلى اتفاق، معربة عن "خيبة أملها" من البيان الأميركي إلا أنها لم تكشف موقفها من المحادثات المستقبلية.

وذكر وزير الخارجية الإثيوبي غيدو اندارغاتشو ان، في مؤتمر صحفي أن إثيوبيا ستستمر في المحادثات التي تجري بوساطة أميركية، إلا أنها حذرت واشنطن من تسريع العملية أو محاولة التأثير على نتائجها، وفقاً لـ"فرانس 24".

وقال " اندارغاتشو ان ": "نريد أن يؤدي الأميركيون دوراً بناء، وغير ذلك الدور غير مقبول".

وتدخلت وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي كمراقبين العام الماضي؛ لتسهيل المحادثات بين إثيوبيا ومصر والسودان، بعدما وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود.


والأسبوع الماضي أصدرت وزارة الخزانة الأميركية بياناً أعلنت فيه التوصل إلى اتفاق ودعت إثيوبيا إلى توقيعه في أسرع وقت ممكن.


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إثيوبيا تصعد: لم نتوصل لاتفاق حول سد النهضة.. ودور أمريكا غير دبلوماسي
سبق

اتهمت إثيوبيا الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء) بأنها "غير دبلوماسية" في محاولتها حل الخلاف بشأن سد النهضة، الذي تشيده على نهر النيل، إلا أنها تعهدت مواصلة المحادثات الجارية.

ونفت إثيوبيا، التي تغيّبت عن جولة المحادثات الأخيرة، التوصل إلى اتفاق، معربة عن "خيبة أملها" من البيان الأميركي إلا أنها لم تكشف موقفها من المحادثات المستقبلية.

وذكر وزير الخارجية الإثيوبي غيدو اندارغاتشو ان، في مؤتمر صحفي أن إثيوبيا ستستمر في المحادثات التي تجري بوساطة أميركية، إلا أنها حذرت واشنطن من تسريع العملية أو محاولة التأثير على نتائجها، وفقاً لـ"فرانس 24".

وقال " اندارغاتشو ان ": "نريد أن يؤدي الأميركيون دوراً بناء، وغير ذلك الدور غير مقبول".

وتدخلت وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي كمراقبين العام الماضي؛ لتسهيل المحادثات بين إثيوبيا ومصر والسودان، بعدما وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود.


والأسبوع الماضي أصدرت وزارة الخزانة الأميركية بياناً أعلنت فيه التوصل إلى اتفاق ودعت إثيوبيا إلى توقيعه في أسرع وقت ممكن.


03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
09:44 PM

إثيوبيا تصعد: لم نتوصل لاتفاق حول سد النهضة.. ودور أمريكا غير دبلوماسي

حذرت واشنطن من تسريع العملية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اتهمت إثيوبيا الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء) بأنها "غير دبلوماسية" في محاولتها حل الخلاف بشأن سد النهضة، الذي تشيده على نهر النيل، إلا أنها تعهدت مواصلة المحادثات الجارية.

ونفت إثيوبيا، التي تغيّبت عن جولة المحادثات الأخيرة، التوصل إلى اتفاق، معربة عن "خيبة أملها" من البيان الأميركي إلا أنها لم تكشف موقفها من المحادثات المستقبلية.

وذكر وزير الخارجية الإثيوبي غيدو اندارغاتشو ان، في مؤتمر صحفي أن إثيوبيا ستستمر في المحادثات التي تجري بوساطة أميركية، إلا أنها حذرت واشنطن من تسريع العملية أو محاولة التأثير على نتائجها، وفقاً لـ"فرانس 24".

وقال " اندارغاتشو ان ": "نريد أن يؤدي الأميركيون دوراً بناء، وغير ذلك الدور غير مقبول".

وتدخلت وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي كمراقبين العام الماضي؛ لتسهيل المحادثات بين إثيوبيا ومصر والسودان، بعدما وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود.


والأسبوع الماضي أصدرت وزارة الخزانة الأميركية بياناً أعلنت فيه التوصل إلى اتفاق ودعت إثيوبيا إلى توقيعه في أسرع وقت ممكن.


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