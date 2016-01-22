معظمهم إيرانيون.. ارتفاع قتلى غارات "إسرائيل" على سوريا

لضربات استهدفت مخازن للصواريخ ومراكز للدفاع الجوي

ارتفع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية، التي استهدفت ليل الأحد-الاثنين مواقع عسكرية إيرانية وسورية قرب دمشق وجنوبها، إلى 21 قتيلاً، معظمهم "إيرانيون".

ووفق وكالة "فرانس برس"، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء: الضربات الإسرائيلية استهدفت "مخازن للصواريخ والذخائر تابعة للقوات الإيرانية وحلفائها بالقرب من دمشق، بالإضافة إلى مراكز الدفاع الجوي السوري على مشارف العاصمة وفي الجنوب.

وذكر مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن، أن عدد القتلى ارتفع بعد أن تم التحقق من هوية الضحايا.

وأضاف: هناك 15 من المقاتلين الأجانب قتلوا من ضمنهم 12 من القوات الإيرانية، وقد قتل ستة عناصر من القوات السورية.

وكان المرصد قد أفاد، أمس الاثنين، في حصيلة أولية بمقتل 11 شخصاً على الأقل.

وأعلنت "إسرائيل"، في وقت سابق، شن سلسلة من الضربات الجوية في سوريا على مخازن ومراكز استخبارات وتدريب، قالت إنها تابعة لفيلق القدس الإيراني، إضافة لمخازن ذخيرة وموقع في مطار دمشق الدولي.

وأكد "عبدالرحمن" أن هذه الغارات التي شنتها "إسرائيل"، هي الأعنف منذ بداية الحرب في سوريا عام 2011.

ومنذ بدء النزاع في سوريا، قصفت "إسرائيل" مراراً أهدافاً عسكرية للجيش السوري أو أخرى لحزب الله ومقاتلين إيرانيين في سوريا، كان آخرها في الـ12 من يناير الجاري في مطار دمشق الدولي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال: لدينا سياسة راسخة تتمثل في قصف التحصينات الإيرانية في سوريا وإلحاق الضرر بكل من يحاول إيذاءنا.