قال الفلكي الدكتور خالد الزعاق: إن وسم الموسم عبارة عن 4 نجوم، والآن نحن في النجم الثاني المسمى "السماك"، مشيراً إلى أنه بقي على هذا الوسم قرابة 35 يومًا وينتهي، ويعقب موسم الوسم موسم المربعانية. وأضاف: "المربعانية على حسابين، البعض يعتبرها بداية البرد، والبعض الآخر يعتبرها شدة البرد، والفارق بينهما 20 يومًا، فأهل نجد يعتبرونه بداية البرد، أما أهالي الشمال فيعتبرونه شدة البرد". وأردف: "في المناطق الشمالية يبدأون في ارتداء الملابس الشتوية قبل دخوله بأسبوعين، أي بعد قرابة عشرة أيام، وفي الشرقية والوسطى وأجزاء من الغربية فلا يفعلون إلا مع دخول موسم المربعانية". وتابع: "ما تبقى من الوسم صالح لزراعة وبذر وغرس جميع المحاصيل الشتوية".

متى نلبس الشتوي؟ "الزعاق" يجيب راسماً خريطة المناطق "فيديو" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-10-31 قال الفلكي الدكتور خالد الزعاق: إن وسم الموسم عبارة عن 4 نجوم، والآن نحن في النجم الثاني المسمى "السماك"، مشيراً إلى أنه بقي على هذا الوسم قرابة 35 يومًا وينتهي، ويعقب موسم الوسم موسم المربعانية.



وأضاف: "المربعانية على حسابين، البعض يعتبرها بداية البرد، والبعض الآخر يعتبرها شدة البرد، والفارق بينهما 20 يومًا، فأهل نجد يعتبرونه بداية البرد، أما أهالي الشمال فيعتبرونه شدة البرد".



وأردف: "في المناطق الشمالية يبدأون في ارتداء الملابس الشتوية قبل دخوله بأسبوعين، أي بعد قرابة عشرة أيام، وفي الشرقية والوسطى وأجزاء من الغربية فلا يفعلون إلا مع دخول موسم المربعانية".



وتابع: "ما تبقى من الوسم صالح لزراعة وبذر وغرس جميع المحاصيل الشتوية". لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

31 أكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442 02:23 PM

متى نلبس الشتوي؟ "الزعاق" يجيب راسماً خريطة المناطق "فيديو" قال: بقي على الوسم قرابة 35 يومًا وينتهي ويعقبه موسم المربعانية





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قال الفلكي الدكتور خالد الزعاق: إن وسم الموسم عبارة عن 4 نجوم، والآن نحن في النجم الثاني المسمى "السماك"، مشيراً إلى أنه بقي على هذا الوسم قرابة 35 يومًا وينتهي، ويعقب موسم الوسم موسم المربعانية.



وأضاف: "المربعانية على حسابين، البعض يعتبرها بداية البرد، والبعض الآخر يعتبرها شدة البرد، والفارق بينهما 20 يومًا، فأهل نجد يعتبرونه بداية البرد، أما أهالي الشمال فيعتبرونه شدة البرد".



وأردف: "في المناطق الشمالية يبدأون في ارتداء الملابس الشتوية قبل دخوله بأسبوعين، أي بعد قرابة عشرة أيام، وفي الشرقية والوسطى وأجزاء من الغربية فلا يفعلون إلا مع دخول موسم المربعانية".



وتابع: "ما تبقى من الوسم صالح لزراعة وبذر وغرس جميع المحاصيل الشتوية".

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