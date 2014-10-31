النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

متى نلبس الشتوي؟ "الزعاق" يجيب راسماً خريطة  المناطق "فيديو"

قال: بقي على الوسم قرابة 35 يومًا وينتهي ويعقبه موسم المربعانية

قال الفلكي الدكتور خالد الزعاق: إن وسم الموسم عبارة عن 4 نجوم، والآن نحن في النجم الثاني المسمى "السماك"، مشيراً إلى أنه بقي على هذا الوسم قرابة 35 يومًا وينتهي، ويعقب موسم الوسم موسم المربعانية.

وأضاف: "المربعانية على حسابين، البعض يعتبرها بداية البرد، والبعض الآخر يعتبرها شدة البرد، والفارق بينهما 20 يومًا، فأهل نجد يعتبرونه بداية البرد، أما أهالي الشمال فيعتبرونه شدة البرد".

وأردف: "في المناطق الشمالية يبدأون في ارتداء الملابس الشتوية قبل دخوله بأسبوعين، أي بعد قرابة عشرة أيام، وفي الشرقية والوسطى وأجزاء من الغربية فلا يفعلون إلا مع دخول موسم المربعانية".

وتابع: "ما تبقى من الوسم صالح لزراعة وبذر وغرس جميع المحاصيل الشتوية".

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
متى نلبس الشتوي؟ "الزعاق" يجيب راسماً خريطة  المناطق "فيديو"
سبق

قال الفلكي الدكتور خالد الزعاق: إن وسم الموسم عبارة عن 4 نجوم، والآن نحن في النجم الثاني المسمى "السماك"، مشيراً إلى أنه بقي على هذا الوسم قرابة 35 يومًا وينتهي، ويعقب موسم الوسم موسم المربعانية.

وأضاف: "المربعانية على حسابين، البعض يعتبرها بداية البرد، والبعض الآخر يعتبرها شدة البرد، والفارق بينهما 20 يومًا، فأهل نجد يعتبرونه بداية البرد، أما أهالي الشمال فيعتبرونه شدة البرد".

وأردف: "في المناطق الشمالية يبدأون في ارتداء الملابس الشتوية قبل دخوله بأسبوعين، أي بعد قرابة عشرة أيام، وفي الشرقية والوسطى وأجزاء من الغربية فلا يفعلون إلا مع دخول موسم المربعانية".

وتابع: "ما تبقى من الوسم صالح لزراعة وبذر وغرس جميع المحاصيل الشتوية".

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

31 أكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442
02:23 PM

متى نلبس الشتوي؟ "الزعاق" يجيب راسماً خريطة  المناطق "فيديو"

قال: بقي على الوسم قرابة 35 يومًا وينتهي ويعقبه موسم المربعانية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,603

قال الفلكي الدكتور خالد الزعاق: إن وسم الموسم عبارة عن 4 نجوم، والآن نحن في النجم الثاني المسمى "السماك"، مشيراً إلى أنه بقي على هذا الوسم قرابة 35 يومًا وينتهي، ويعقب موسم الوسم موسم المربعانية.

وأضاف: "المربعانية على حسابين، البعض يعتبرها بداية البرد، والبعض الآخر يعتبرها شدة البرد، والفارق بينهما 20 يومًا، فأهل نجد يعتبرونه بداية البرد، أما أهالي الشمال فيعتبرونه شدة البرد".

وأردف: "في المناطق الشمالية يبدأون في ارتداء الملابس الشتوية قبل دخوله بأسبوعين، أي بعد قرابة عشرة أيام، وفي الشرقية والوسطى وأجزاء من الغربية فلا يفعلون إلا مع دخول موسم المربعانية".

وتابع: "ما تبقى من الوسم صالح لزراعة وبذر وغرس جميع المحاصيل الشتوية".

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,393
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,782
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,707
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,861

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

علي آل شرمة
تحمُّل ضريبة المسكن..!

تحمُّل ضريبة المسكن..!

أحمد عجب
فاكهة الأبجدية-1

فاكهة الأبجدية-1

محمد الرطيان
"دبلوماسية البنغ بونغ"

"دبلوماسية البنغ بونغ"

عبدالسلام المشيطي
السنافر..!

السنافر..!

بدر الغامدي
الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

غسان محمد عسيلان
أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

ماجد البريكان
ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

حواء القرني
كفاكم أيها الأتراك!!

كفاكم أيها الأتراك!!

غسان محمد عسيلان
طبيب لكن أخلاقه تجارية!

طبيب لكن أخلاقه تجارية!

عبدالغني الشيخ
مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة