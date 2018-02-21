شاهد.. خطاب تاريخي بصرف 5 ريالات لنقل كتب لينبع

وجهه مدير تعليم المدينة قبل 65 عاماً.. و"الصبحي" يروي التفاصيل

حصلت "سبق" على وثيقة تراثية تعليمية وجهها مدير التعليم بمنطقة المدينة المنورة لمدير مدرسة في ينبع قبل 65 عاماً، تقضي بصرف مبلغ خمسة ريالات أجرة لصاحب الجمل الذي نقل الكتب والطرود الخاصة بمدرسة في محافظة العيص.

وأوضح رئيس لجنة أصدقاء التراث بينبع، عواد محمود الصبحي، لـ "سبق" أن صورة الخطاب المتداولة عبر وسائل التواصل تخص مدرسة العيص الابتدائية التي تأسست عام 1372 هـ، وأنه ورد في الصفحة 220 ضمن كتابي "مسيرة التعليم في ينبع منذ عهد الكتاتيب" الذي صدر عام 1420هـ.

وقال "الصبحي": إنني زرت المدرسة أثناء الإعداد لهذا الكتاب عام 1418هـ واطلعتُ على سجلاتها ونشرتُ عدة وثائق وأسماء المتخرجين وأجريتُ لقاءات مع رواد التعليم.

وتابع: من ضمن الوثائق التي نشرتها هذا الخطاب المشار إليه وتاريخه 12 / 6/ 1374هـ وهو بتعميد مدير تعليم منطقة المدينة المنورة لمدير مدرسة ينبع البحر التي كانت تشرف على التعليم في العيص وينبع النخل وذلك بصرف مبلغ خمسة ريالات أجرة لصاحب الجمل الذي نقل الكتب والطرود لمدرسة العيص.

وأوضح: لنا أن نتخيل أوضاع تلك الفترة وإيصال المقررات لمسافة مائة وخمسين كيلومتراً بين ينبع والعيص على الجِمال وهي الوسيلة الأكثر استخداماً في ذلك الزمن وما يدل عليه من حرص المسؤولين على نشر التعليم في كل القرى والهجر، وفي هذا الاسترجاع تذكير لأجيال اليوم للمقارنة بين الماضي والحاضر وبالمعاناة والمشقة التي تحملها الجيل السابق في سبيل تحصيل العلم والمعرفة.