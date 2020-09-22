النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سقوط ثلاث قذائف هاون داخل المنطقة الخضراء ببغداد

العراق: أطلقت من منطقة الكرادة ولم تحدث خسائر تُذكر

سقطت ثلاث قذائف هاون، اليوم، داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد دون خسائر تذكر.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان، بأن القذائف الثلاث أُطلقت من منطقة الكرادة "الزوية" بوسط بغداد، دون إيراد مزيد من التفاصيل.

قذائف هاون بغداد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
سقوط ثلاث قذائف هاون داخل المنطقة الخضراء ببغداد
سبق

سقطت ثلاث قذائف هاون، اليوم، داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد دون خسائر تذكر.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان، بأن القذائف الثلاث أُطلقت من منطقة الكرادة "الزوية" بوسط بغداد، دون إيراد مزيد من التفاصيل.

22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
11:06 AM

سقوط ثلاث قذائف هاون داخل المنطقة الخضراء ببغداد

العراق: أطلقت من منطقة الكرادة ولم تحدث خسائر تُذكر

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
835

سقطت ثلاث قذائف هاون، اليوم، داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد دون خسائر تذكر.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان، بأن القذائف الثلاث أُطلقت من منطقة الكرادة "الزوية" بوسط بغداد، دون إيراد مزيد من التفاصيل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,243
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,067
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,972
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,766

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة