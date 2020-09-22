سقوط ثلاث قذائف هاون داخل المنطقة الخضراء ببغداد

سقطت ثلاث قذائف هاون، اليوم، داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد دون خسائر تذكر.
وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان، بأن القذائف الثلاث أُطلقت من منطقة الكرادة "الزوية" بوسط بغداد، دون إيراد مزيد من التفاصيل.
سقطت ثلاث قذائف هاون، اليوم، داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد دون خسائر تذكر.
وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان، بأن القذائف الثلاث أُطلقت من منطقة الكرادة "الزوية" بوسط بغداد، دون إيراد مزيد من التفاصيل.قذائف هاون بغداد
سقطت ثلاث قذائف هاون، اليوم، داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد دون خسائر تذكر.
وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان، بأن القذائف الثلاث أُطلقت من منطقة الكرادة "الزوية" بوسط بغداد، دون إيراد مزيد من التفاصيل.
سقطت ثلاث قذائف هاون، اليوم، داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد دون خسائر تذكر.
وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان، بأن القذائف الثلاث أُطلقت من منطقة الكرادة "الزوية" بوسط بغداد، دون إيراد مزيد من التفاصيل.