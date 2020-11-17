وسط مظاهرات تشهدها عدد من المدن والمناطق الإيرانية احتجاجًا على رفع أسعار الوقود، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو: إن بلاده تقف مع الشعب الإيراني. وأعاد بومبيو تغريدة نشرها في الـ23 من يوليو العام 2018؛ حيث قال فيها: "بعد 40 عامًا من الطغيان، الشعب الإيراني الفخور لم يبقوْا صامتين حيال انتهاكات حكومتهم، ونحن لن نبقى صامتين أيضًا..". وأضاف بومبيو في التغريدة ذاتها بحسب "سي إن إن العربية": "لديّ رسالة إلى الشعب الإيراني: الولايات المتحدة الأمريكية تسمعكم.. الولايات المتحدة الأمريكية تدعمكم.. الولايات المتحدة الأمريكية معكم". يُذكر أن الحكومة الإيرانية، أعلنت عقب اجتماع مجلس التنسيق الاقتصادي بمشاركة رؤساء السلطات الثلاث، السبت، أنها تقوم بإعداد خطة لتقديم دعم للفقراء وذوي الدخل المحدود في البلاد بصورة شهرية ومنتظمة. ولفت المتحدث باسم الحكومة الإيرانية "علي ربيعي"؛ وفقًا لما نقلته وكالة أنباء مهر الإيرانية، أن إرساء العدالة الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر من ذوي الدخل المحدود التي تضم 60 مليون نسمة ومكافحة تهريب الوقود ومكافحة المحسوبيات والسيطرة على الإنفاق واعتماد خطة الاقتصاد المقاوم؛ من بين أهداف مشروع دعم الشرائح ذات الدخل المحدود".

"بومبيو" للمتظاهرين الإيرانيين: قُلتها قبل عام ونصف.. نحن معكم صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-17 وسط مظاهرات تشهدها عدد من المدن والمناطق الإيرانية احتجاجًا على رفع أسعار الوقود، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو: إن بلاده تقف مع الشعب الإيراني.

وأعاد بومبيو تغريدة نشرها في الـ23 من يوليو العام 2018؛ حيث قال فيها: "بعد 40 عامًا من الطغيان، الشعب الإيراني الفخور لم يبقوْا صامتين حيال انتهاكات حكومتهم، ونحن لن نبقى صامتين أيضًا..".

وأضاف بومبيو في التغريدة ذاتها بحسب "سي إن إن العربية": "لديّ رسالة إلى الشعب الإيراني: الولايات المتحدة الأمريكية تسمعكم.. الولايات المتحدة الأمريكية تدعمكم.. الولايات المتحدة الأمريكية معكم".

يُذكر أن الحكومة الإيرانية، أعلنت عقب اجتماع مجلس التنسيق الاقتصادي بمشاركة رؤساء السلطات الثلاث، السبت، أنها تقوم بإعداد خطة لتقديم دعم للفقراء وذوي الدخل المحدود في البلاد بصورة شهرية ومنتظمة.

ولفت المتحدث باسم الحكومة الإيرانية "علي ربيعي"؛ وفقًا لما نقلته وكالة أنباء مهر الإيرانية، أن إرساء العدالة الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر من ذوي الدخل المحدود التي تضم 60 مليون نسمة ومكافحة تهريب الوقود ومكافحة المحسوبيات والسيطرة على الإنفاق واعتماد خطة الاقتصاد المقاوم؛ من بين أهداف مشروع دعم الشرائح ذات الدخل المحدود".

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441 12:59 PM

"بومبيو" للمتظاهرين الإيرانيين: قُلتها قبل عام ونصف.. نحن معكم قال: 40 عامًا من الطغيان لن تُبقِيَ أحدًا صامتًا.. نسمعكم وندعمكم





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وسط مظاهرات تشهدها عدد من المدن والمناطق الإيرانية احتجاجًا على رفع أسعار الوقود، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو: إن بلاده تقف مع الشعب الإيراني.

وأعاد بومبيو تغريدة نشرها في الـ23 من يوليو العام 2018؛ حيث قال فيها: "بعد 40 عامًا من الطغيان، الشعب الإيراني الفخور لم يبقوْا صامتين حيال انتهاكات حكومتهم، ونحن لن نبقى صامتين أيضًا..".

وأضاف بومبيو في التغريدة ذاتها بحسب "سي إن إن العربية": "لديّ رسالة إلى الشعب الإيراني: الولايات المتحدة الأمريكية تسمعكم.. الولايات المتحدة الأمريكية تدعمكم.. الولايات المتحدة الأمريكية معكم".

يُذكر أن الحكومة الإيرانية، أعلنت عقب اجتماع مجلس التنسيق الاقتصادي بمشاركة رؤساء السلطات الثلاث، السبت، أنها تقوم بإعداد خطة لتقديم دعم للفقراء وذوي الدخل المحدود في البلاد بصورة شهرية ومنتظمة.

ولفت المتحدث باسم الحكومة الإيرانية "علي ربيعي"؛ وفقًا لما نقلته وكالة أنباء مهر الإيرانية، أن إرساء العدالة الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر من ذوي الدخل المحدود التي تضم 60 مليون نسمة ومكافحة تهريب الوقود ومكافحة المحسوبيات والسيطرة على الإنفاق واعتماد خطة الاقتصاد المقاوم؛ من بين أهداف مشروع دعم الشرائح ذات الدخل المحدود".