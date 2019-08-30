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وفاة "مسن" واقفاً في صلاة الجمعة بـ"عفيف"

توقف قلبه وآخر كلماته ترديد الشهادتين

كُتبت الساعات الأخيرة من حياة مسن في محافظة عفيف، أن يوافيه الأجل وهو واقف في صلاة الجمعة اليوم في أحد جوامع المحافظة.

ووفقاً لرواية أحد شهود العيان فإن المسن وقع من وقوفه في الركعة الثانية من الصلاة، وحاول أحد أبنائه رفعه إلا أن لم يستجب، سوى بترديد الشهادتين حتى غاب صوته، ثم حمله أبناؤه على وجه السرعة للمستشفى.

وذكرت مصادر طبية أن الرجل قد وصل للطوارئ يعاني توقف قلب، وقد تمت محاولة إنعاشه من حين وصوله إلا أنه فارق الحياة.

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وفاة "مسن" واقفاً في صلاة الجمعة بـ"عفيف"
سبق

كُتبت الساعات الأخيرة من حياة مسن في محافظة عفيف، أن يوافيه الأجل وهو واقف في صلاة الجمعة اليوم في أحد جوامع المحافظة.

ووفقاً لرواية أحد شهود العيان فإن المسن وقع من وقوفه في الركعة الثانية من الصلاة، وحاول أحد أبنائه رفعه إلا أن لم يستجب، سوى بترديد الشهادتين حتى غاب صوته، ثم حمله أبناؤه على وجه السرعة للمستشفى.

وذكرت مصادر طبية أن الرجل قد وصل للطوارئ يعاني توقف قلب، وقد تمت محاولة إنعاشه من حين وصوله إلا أنه فارق الحياة.

30 أغسطس 2019 - 29 ذو الحجة 1440
07:41 PM

وفاة "مسن" واقفاً في صلاة الجمعة بـ"عفيف"

توقف قلبه وآخر كلماته ترديد الشهادتين

A A A
فهد الغبيوي - عفيف
34
16,157

كُتبت الساعات الأخيرة من حياة مسن في محافظة عفيف، أن يوافيه الأجل وهو واقف في صلاة الجمعة اليوم في أحد جوامع المحافظة.

ووفقاً لرواية أحد شهود العيان فإن المسن وقع من وقوفه في الركعة الثانية من الصلاة، وحاول أحد أبنائه رفعه إلا أن لم يستجب، سوى بترديد الشهادتين حتى غاب صوته، ثم حمله أبناؤه على وجه السرعة للمستشفى.

وذكرت مصادر طبية أن الرجل قد وصل للطوارئ يعاني توقف قلب، وقد تمت محاولة إنعاشه من حين وصوله إلا أنه فارق الحياة.

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