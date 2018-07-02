طقس الاثنين.. رياح مثيرة للأتربة والغبار على 6 مناطق

تقرير الأرصاد: فرصة هطول أمطار رعدية على المرتفعات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- نشاطاً للرياح السطحية مثيرة للأتربة على مناطق: (الشرقية، الرياض، القصيم، المدينة المنورة، نجران، المرتفعات الجنوبية الغربية)، وفرصة هطول أمطار رعدية على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-42 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.