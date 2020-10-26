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9 إصابات جديدة بـ"كورونا" في الطائف.. ولا وفيات

حالة تعافٍ واحدة ترفع الحصيلة إلى 10.648 شخصاً

خلت قائمة الإصابات اليومية بفيروس كورونا التي أعلنتها وزارة الصحة، اليوم الاثنين، من الوفيات فيما يتعلق بالطائف، ليبقى إجمالي حالات الوفاة عند 221 حالة.

وشهدت الطائف اليوم، تسجيل تسع حالات إصابة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 10،998 حالة منذُ بدء الجائحة.

وسجلت الطائف حالة تعافِ واحدة جديدة، ليبلغ إجمالي حالات التعافي 10.648 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة والتي ما زالت تتلقى الرعاية الطبية 129 حالة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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9 إصابات جديدة بـ"كورونا" في الطائف.. ولا وفيات
سبق

خلت قائمة الإصابات اليومية بفيروس كورونا التي أعلنتها وزارة الصحة، اليوم الاثنين، من الوفيات فيما يتعلق بالطائف، ليبقى إجمالي حالات الوفاة عند 221 حالة.

وشهدت الطائف اليوم، تسجيل تسع حالات إصابة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 10،998 حالة منذُ بدء الجائحة.

وسجلت الطائف حالة تعافِ واحدة جديدة، ليبلغ إجمالي حالات التعافي 10.648 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة والتي ما زالت تتلقى الرعاية الطبية 129 حالة.

26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442
05:55 PM

9 إصابات جديدة بـ"كورونا" في الطائف.. ولا وفيات

حالة تعافٍ واحدة ترفع الحصيلة إلى 10.648 شخصاً

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فهد العتيبي - الطائف
1
567

خلت قائمة الإصابات اليومية بفيروس كورونا التي أعلنتها وزارة الصحة، اليوم الاثنين، من الوفيات فيما يتعلق بالطائف، ليبقى إجمالي حالات الوفاة عند 221 حالة.

وشهدت الطائف اليوم، تسجيل تسع حالات إصابة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 10،998 حالة منذُ بدء الجائحة.

وسجلت الطائف حالة تعافِ واحدة جديدة، ليبلغ إجمالي حالات التعافي 10.648 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة والتي ما زالت تتلقى الرعاية الطبية 129 حالة.

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