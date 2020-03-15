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الانتهاء من المرحلتَيْن الأولى والثانية وتنفيذ الثالثة والرابعة من مشروع ازدواج طريق الشاحنات

المشروع حيوي ويربط ميناء جدة بطريق الرياض بطول 58.8كم وبتكلفة 515 مليونًا

كشف المدير العام لفرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة، المهندس خالد بن سباح العتيبي، لـ"سبق" الانتهاء من المرحلتَيْن الأولى والثانية، وتنفيذ المرحلتَيْن الثالثة والرابعة من مشروع ازدواج طريق الشاحنات الذي يبدأ من تقاطع الطريق (المدينة المنورة - مكة المكرمة) حتى التقاطع مع (طريق الطائف - السيل الكبير)، بطول 58.864كم.

وقال خالد بن سباح العتيبي في تصريح، خص به "سبق"، إنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلتَيْن الأولى والثانية من مشروع طريق الشاحنات بطول 19 كم الخاص باستكمال ازدواج طريق الجموم – الزيما، إضافة إلى تنفيذ التقاطع مع طريق (المدينة المنورة - مكة المكرمة) بتكلفة 182 مليون ريال.

وأبان "العتيبي" أنه يجري تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع بطول 10.5 كم، إضافة إلى تنفيذ جسرَيْن للوادي، وتم الانتهاء من تنفيذ المشروع، وفتحه لحركة السير، وجارٍ التجهيز لأعمال الاستلام الابتدائي. وبلغت تكلفة تنفيذ المشروع 92.34 مليون ريال.

كما يجري تنفيذ المرحلة الرابعة بطول 7.40 كم، إضافة إلى تنفيذ جسر للوادي، وجارٍ تنفيذ المشروع نسبة إنجاز 62.50٪، وتكلفة الوصلة 85.86 مليون ريال، ومدة المشروع المعتمدة ٧٢ شهرًا.

وأضاف "العتيبي": فيما يخص المرحلة الخامسة فقد تم الانتهاء من اعتماد المخططات التصميمية المعدلة، وجارٍ التجهيز لبدء العمل بالمشروع بطول 11كم. وقيمة المشروع 73.99 مليون ريال.

وتابع "العتيبي" بأنه تم الانتهاء من اعتماد المخططات التصميمية المعدلة، وجارٍ التجهيز لبدء العمل بالمشروع في المرحلة السادسة بطول 10.964كم، بتكلفة 80.985 مليون ريال، ومدته 720 يومًا. كما يجري ترسية المرحلة السابعة، وتشمل تنفيذ الجزء المتبقي من المرحلة السابقة حتى طريق السيل.

ويُعتبر المشروع من المشاريع الحيوية التي تخدم منطقة مكة المكرمة؛ فهو يعد الطريق الرئيسي لحركة الشاحنات المتجهة من ميناء جدة إلى منطقة الرياض بطول 58.864 كم؛ إذ يبدأ الطريق من التقاطع مع طريق (المدينة المنورة - مكة المكرمة) حتى التقاطع مع (طريق الطائف- السيل الكبير).

وزارة النقل مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الانتهاء من المرحلتَيْن الأولى والثانية وتنفيذ الثالثة والرابعة من مشروع ازدواج طريق الشاحنات
سبق

كشف المدير العام لفرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة، المهندس خالد بن سباح العتيبي، لـ"سبق" الانتهاء من المرحلتَيْن الأولى والثانية، وتنفيذ المرحلتَيْن الثالثة والرابعة من مشروع ازدواج طريق الشاحنات الذي يبدأ من تقاطع الطريق (المدينة المنورة - مكة المكرمة) حتى التقاطع مع (طريق الطائف - السيل الكبير)، بطول 58.864كم.

وقال خالد بن سباح العتيبي في تصريح، خص به "سبق"، إنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلتَيْن الأولى والثانية من مشروع طريق الشاحنات بطول 19 كم الخاص باستكمال ازدواج طريق الجموم – الزيما، إضافة إلى تنفيذ التقاطع مع طريق (المدينة المنورة - مكة المكرمة) بتكلفة 182 مليون ريال.

وأبان "العتيبي" أنه يجري تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع بطول 10.5 كم، إضافة إلى تنفيذ جسرَيْن للوادي، وتم الانتهاء من تنفيذ المشروع، وفتحه لحركة السير، وجارٍ التجهيز لأعمال الاستلام الابتدائي. وبلغت تكلفة تنفيذ المشروع 92.34 مليون ريال.

كما يجري تنفيذ المرحلة الرابعة بطول 7.40 كم، إضافة إلى تنفيذ جسر للوادي، وجارٍ تنفيذ المشروع نسبة إنجاز 62.50٪، وتكلفة الوصلة 85.86 مليون ريال، ومدة المشروع المعتمدة ٧٢ شهرًا.

وأضاف "العتيبي": فيما يخص المرحلة الخامسة فقد تم الانتهاء من اعتماد المخططات التصميمية المعدلة، وجارٍ التجهيز لبدء العمل بالمشروع بطول 11كم. وقيمة المشروع 73.99 مليون ريال.

وتابع "العتيبي" بأنه تم الانتهاء من اعتماد المخططات التصميمية المعدلة، وجارٍ التجهيز لبدء العمل بالمشروع في المرحلة السادسة بطول 10.964كم، بتكلفة 80.985 مليون ريال، ومدته 720 يومًا. كما يجري ترسية المرحلة السابعة، وتشمل تنفيذ الجزء المتبقي من المرحلة السابقة حتى طريق السيل.

ويُعتبر المشروع من المشاريع الحيوية التي تخدم منطقة مكة المكرمة؛ فهو يعد الطريق الرئيسي لحركة الشاحنات المتجهة من ميناء جدة إلى منطقة الرياض بطول 58.864 كم؛ إذ يبدأ الطريق من التقاطع مع طريق (المدينة المنورة - مكة المكرمة) حتى التقاطع مع (طريق الطائف- السيل الكبير).

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
01:45 AM
اخر تعديل
15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
02:37 AM

الانتهاء من المرحلتَيْن الأولى والثانية وتنفيذ الثالثة والرابعة من مشروع ازدواج طريق الشاحنات

المشروع حيوي ويربط ميناء جدة بطريق الرياض بطول 58.8كم وبتكلفة 515 مليونًا

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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كشف المدير العام لفرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة، المهندس خالد بن سباح العتيبي، لـ"سبق" الانتهاء من المرحلتَيْن الأولى والثانية، وتنفيذ المرحلتَيْن الثالثة والرابعة من مشروع ازدواج طريق الشاحنات الذي يبدأ من تقاطع الطريق (المدينة المنورة - مكة المكرمة) حتى التقاطع مع (طريق الطائف - السيل الكبير)، بطول 58.864كم.

وقال خالد بن سباح العتيبي في تصريح، خص به "سبق"، إنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلتَيْن الأولى والثانية من مشروع طريق الشاحنات بطول 19 كم الخاص باستكمال ازدواج طريق الجموم – الزيما، إضافة إلى تنفيذ التقاطع مع طريق (المدينة المنورة - مكة المكرمة) بتكلفة 182 مليون ريال.

وأبان "العتيبي" أنه يجري تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع بطول 10.5 كم، إضافة إلى تنفيذ جسرَيْن للوادي، وتم الانتهاء من تنفيذ المشروع، وفتحه لحركة السير، وجارٍ التجهيز لأعمال الاستلام الابتدائي. وبلغت تكلفة تنفيذ المشروع 92.34 مليون ريال.

كما يجري تنفيذ المرحلة الرابعة بطول 7.40 كم، إضافة إلى تنفيذ جسر للوادي، وجارٍ تنفيذ المشروع نسبة إنجاز 62.50٪، وتكلفة الوصلة 85.86 مليون ريال، ومدة المشروع المعتمدة ٧٢ شهرًا.

وأضاف "العتيبي": فيما يخص المرحلة الخامسة فقد تم الانتهاء من اعتماد المخططات التصميمية المعدلة، وجارٍ التجهيز لبدء العمل بالمشروع بطول 11كم. وقيمة المشروع 73.99 مليون ريال.

وتابع "العتيبي" بأنه تم الانتهاء من اعتماد المخططات التصميمية المعدلة، وجارٍ التجهيز لبدء العمل بالمشروع في المرحلة السادسة بطول 10.964كم، بتكلفة 80.985 مليون ريال، ومدته 720 يومًا. كما يجري ترسية المرحلة السابعة، وتشمل تنفيذ الجزء المتبقي من المرحلة السابقة حتى طريق السيل.

ويُعتبر المشروع من المشاريع الحيوية التي تخدم منطقة مكة المكرمة؛ فهو يعد الطريق الرئيسي لحركة الشاحنات المتجهة من ميناء جدة إلى منطقة الرياض بطول 58.864 كم؛ إذ يبدأ الطريق من التقاطع مع طريق (المدينة المنورة - مكة المكرمة) حتى التقاطع مع (طريق الطائف- السيل الكبير).

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