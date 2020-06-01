النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 1881 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى87142

إندونسيا تسجل 467 إصابة جديدة بكورونا و28 حالة وفاة

الصحة الإندونيسية: ارتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 26940

قال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية إنه جرى رصد 467 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الاثنين ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 26940.

ووفق رويترز أعلن يوريانتو عن تسجيل 28 حالة وفاة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس ليرتفع عدد الوفيات إلى 1641.

وأفاد أن 7637 شخصًا تعافوا من إصابتهم بالمرض.

وكانت إندونيسيا سجلت يوم الأحد 700 إصابة جديدة بكورونا فضلاً عن 40 حالة وفاة.

إندونسيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
إندونسيا تسجل 467 إصابة جديدة بكورونا و28 حالة وفاة
سبق

قال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية إنه جرى رصد 467 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الاثنين ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 26940.

ووفق رويترز أعلن يوريانتو عن تسجيل 28 حالة وفاة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس ليرتفع عدد الوفيات إلى 1641.

وأفاد أن 7637 شخصًا تعافوا من إصابتهم بالمرض.

وكانت إندونيسيا سجلت يوم الأحد 700 إصابة جديدة بكورونا فضلاً عن 40 حالة وفاة.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
02:52 PM

إندونسيا تسجل 467 إصابة جديدة بكورونا و28 حالة وفاة

الصحة الإندونيسية: ارتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 26940

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
168

قال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية إنه جرى رصد 467 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الاثنين ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 26940.

ووفق رويترز أعلن يوريانتو عن تسجيل 28 حالة وفاة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس ليرتفع عدد الوفيات إلى 1641.

وأفاد أن 7637 شخصًا تعافوا من إصابتهم بالمرض.

وكانت إندونيسيا سجلت يوم الأحد 700 إصابة جديدة بكورونا فضلاً عن 40 حالة وفاة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,698
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,063
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,027
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,791

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة