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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 8394.07 نقطة

بتداولات تجاوزت 2.9 مليار ريال لأكثر من 100 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضًا 71.18 نقطة ليقفل عند مستوى 7394.07 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 130 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 63 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 123 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مجموعة السريع، وثمار، ورعاية، وأميانتيت، والأهلي للتكافل الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات بروج للتأمين، والخليج للتدريب، وأسمنت السعودية، وولاء، والوطنية؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و5.64%.

وكانت أسهم شركات الإنماء، وأميانتيت، ودار الأركان، والراجحي، وساسكو؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، والإنماء، والأهلي، وسامبا؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 16.67 نقطة ليقفل عند مستوى 3746.92 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 800 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 30 ألف سهم تقاسمتها 141 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 8394.07 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضًا 71.18 نقطة ليقفل عند مستوى 7394.07 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 130 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 63 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 123 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مجموعة السريع، وثمار، ورعاية، وأميانتيت، والأهلي للتكافل الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات بروج للتأمين، والخليج للتدريب، وأسمنت السعودية، وولاء، والوطنية؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و5.64%.

وكانت أسهم شركات الإنماء، وأميانتيت، ودار الأركان، والراجحي، وساسكو؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، والإنماء، والأهلي، وسامبا؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 16.67 نقطة ليقفل عند مستوى 3746.92 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 800 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 30 ألف سهم تقاسمتها 141 صفقة.

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
04:40 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 8394.07 نقطة

بتداولات تجاوزت 2.9 مليار ريال لأكثر من 100 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضًا 71.18 نقطة ليقفل عند مستوى 7394.07 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 130 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 63 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 123 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مجموعة السريع، وثمار، ورعاية، وأميانتيت، والأهلي للتكافل الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات بروج للتأمين، والخليج للتدريب، وأسمنت السعودية، وولاء، والوطنية؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و5.64%.

وكانت أسهم شركات الإنماء، وأميانتيت، ودار الأركان، والراجحي، وساسكو؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، والإنماء، والأهلي، وسامبا؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 16.67 نقطة ليقفل عند مستوى 3746.92 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 800 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 30 ألف سهم تقاسمتها 141 صفقة.

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53.8 مليار

31 يوليو
31,440
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
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26 ديسمبر
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