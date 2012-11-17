"الأرصاد": سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.. درجات الحرارة تبدأ بالانخفاض على الوسطى والشرقية

لا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من سواحل الخليج العربي

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، ظهور السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير، في حين تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي على أجزاءٍ من وسط المملكة وشرقها، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من سواحل الخليج العربي في الصباح الباكر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية غرباً، وجنوبية غربية إلى غربية شرقاً، بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.