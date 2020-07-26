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محطة الجبيل تعوض نقص المياه من محطات القطاع الخاص في "الشرقية"

بضخ كميات إضافية تصل إلى 39 ألف متر مكعب من "المحلاة" يوميًا

أسهمت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في تعويض انخفاض كميات إمداد المياه المحلاة من القطاع الخاص إلى المنطقة الشرقية، بزيادة كميات إنتاجها بما يفوق طاقتها التصميمية، وذلك بضخ كميات إضافية تصل إلى 39 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا من محطاتها في الجبيل، لتقليل نقص الإمداد إلى حدوده الدنيا، إذ لا يتجاوز حاليًا 20 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا، بعد أن وصل قبل دعم الكميات الاستثنائية من المؤسسة إلى 66 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا.

وكان إنتاج "محطة جواب" التابعة للقطاع الخاص، قد تعرض للنقص بسبب تأثر تقنية معالجة مياه البحر المستخدمة فيها (MED) بارتفاع درجة حرارة مياه البحر، مما تسبب في انخفاض حصص المياه المخصصة لبعض مدن المنطقة الشرقية من محطة "جواب"، المُسند إليها تصدير 500 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا إلى بعض مدن المنطقة الشرقية.

المؤسسة العامة لتحلية المياه الجبيل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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محطة الجبيل تعوض نقص المياه من محطات القطاع الخاص في "الشرقية"
سبق

أسهمت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في تعويض انخفاض كميات إمداد المياه المحلاة من القطاع الخاص إلى المنطقة الشرقية، بزيادة كميات إنتاجها بما يفوق طاقتها التصميمية، وذلك بضخ كميات إضافية تصل إلى 39 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا من محطاتها في الجبيل، لتقليل نقص الإمداد إلى حدوده الدنيا، إذ لا يتجاوز حاليًا 20 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا، بعد أن وصل قبل دعم الكميات الاستثنائية من المؤسسة إلى 66 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا.

وكان إنتاج "محطة جواب" التابعة للقطاع الخاص، قد تعرض للنقص بسبب تأثر تقنية معالجة مياه البحر المستخدمة فيها (MED) بارتفاع درجة حرارة مياه البحر، مما تسبب في انخفاض حصص المياه المخصصة لبعض مدن المنطقة الشرقية من محطة "جواب"، المُسند إليها تصدير 500 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا إلى بعض مدن المنطقة الشرقية.

26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
12:30 AM

محطة الجبيل تعوض نقص المياه من محطات القطاع الخاص في "الشرقية"

بضخ كميات إضافية تصل إلى 39 ألف متر مكعب من "المحلاة" يوميًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أسهمت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في تعويض انخفاض كميات إمداد المياه المحلاة من القطاع الخاص إلى المنطقة الشرقية، بزيادة كميات إنتاجها بما يفوق طاقتها التصميمية، وذلك بضخ كميات إضافية تصل إلى 39 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا من محطاتها في الجبيل، لتقليل نقص الإمداد إلى حدوده الدنيا، إذ لا يتجاوز حاليًا 20 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا، بعد أن وصل قبل دعم الكميات الاستثنائية من المؤسسة إلى 66 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا.

وكان إنتاج "محطة جواب" التابعة للقطاع الخاص، قد تعرض للنقص بسبب تأثر تقنية معالجة مياه البحر المستخدمة فيها (MED) بارتفاع درجة حرارة مياه البحر، مما تسبب في انخفاض حصص المياه المخصصة لبعض مدن المنطقة الشرقية من محطة "جواب"، المُسند إليها تصدير 500 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا إلى بعض مدن المنطقة الشرقية.

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