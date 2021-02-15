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من "خوخة اليمن" إلى "خيبر باكستان".. "إغاثي الملك سلمان" يواصل عمله الإنساني

المركز وزّع حقائب شتوية وواصل تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي في الحديدة

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بتوزيع ألف حقيبة شتوية في مديرية وزيرستان الشمالية بإقليم خيبر بختون خوا، في جمهورية باكستان الإسلامية؛ استفاد منها خمسة آلاف فرد من الأطفال والنساء وكبار السن.

من ناحية أخرى قدّم مركز الجعدة الصحي، خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية، وذلك خلال الفترة من 30 يناير إلى 5 فبراير 2020م.

وراجع قسم الطوارئ 488 مستفيدًا، وقسم الباطنية 299 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 17 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 406 مرضى، وقسم نقل الدم 3 مراجعين، فيما نفّذت 8 أنشطة للتخلص من النفايات.

كما راجع قسم المختبر 597 شخصًا، وقسم الإحالة الطبية 22 مريضًا، وقسم التوعية والتثقيف 1,422 مستفيدًا، وقسم الخدمات التمريضية 475 مستفيدًا، وصرفت الأدوية لـ1,212 فردًا.

إلى ذلك واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة.

وشهدت الفترة من 31 يناير إلى 6 فبراير 2020م، ضخّ 287 ألف لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 318 ألف لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ورفع المخلفات والنفايات ورميها في مكب النفايات، وشفط مياه الصرف الصحي والصيانة المستمرة للحمامات الطارئة، والصيانة الدورية لخزانات المياه وقواعدها في مخيم بني جابر ومخيم الجشة، فضلًا عن تنفيذ حملة الرش بالمبيدات الحشرية لمكافحة الملاريا.

يأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة، ممثلة في المركز، لأبناء الشعب اليمني الشقيق؛ لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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من "خوخة اليمن" إلى "خيبر باكستان".. "إغاثي الملك سلمان" يواصل عمله الإنساني
سبق

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بتوزيع ألف حقيبة شتوية في مديرية وزيرستان الشمالية بإقليم خيبر بختون خوا، في جمهورية باكستان الإسلامية؛ استفاد منها خمسة آلاف فرد من الأطفال والنساء وكبار السن.

من ناحية أخرى قدّم مركز الجعدة الصحي، خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية، وذلك خلال الفترة من 30 يناير إلى 5 فبراير 2020م.

وراجع قسم الطوارئ 488 مستفيدًا، وقسم الباطنية 299 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 17 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 406 مرضى، وقسم نقل الدم 3 مراجعين، فيما نفّذت 8 أنشطة للتخلص من النفايات.

كما راجع قسم المختبر 597 شخصًا، وقسم الإحالة الطبية 22 مريضًا، وقسم التوعية والتثقيف 1,422 مستفيدًا، وقسم الخدمات التمريضية 475 مستفيدًا، وصرفت الأدوية لـ1,212 فردًا.

إلى ذلك واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة.

وشهدت الفترة من 31 يناير إلى 6 فبراير 2020م، ضخّ 287 ألف لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 318 ألف لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ورفع المخلفات والنفايات ورميها في مكب النفايات، وشفط مياه الصرف الصحي والصيانة المستمرة للحمامات الطارئة، والصيانة الدورية لخزانات المياه وقواعدها في مخيم بني جابر ومخيم الجشة، فضلًا عن تنفيذ حملة الرش بالمبيدات الحشرية لمكافحة الملاريا.

يأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة، ممثلة في المركز، لأبناء الشعب اليمني الشقيق؛ لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
03:45 PM

من "خوخة اليمن" إلى "خيبر باكستان".. "إغاثي الملك سلمان" يواصل عمله الإنساني

المركز وزّع حقائب شتوية وواصل تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي في الحديدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بتوزيع ألف حقيبة شتوية في مديرية وزيرستان الشمالية بإقليم خيبر بختون خوا، في جمهورية باكستان الإسلامية؛ استفاد منها خمسة آلاف فرد من الأطفال والنساء وكبار السن.

من ناحية أخرى قدّم مركز الجعدة الصحي، خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية، وذلك خلال الفترة من 30 يناير إلى 5 فبراير 2020م.

وراجع قسم الطوارئ 488 مستفيدًا، وقسم الباطنية 299 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 17 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 406 مرضى، وقسم نقل الدم 3 مراجعين، فيما نفّذت 8 أنشطة للتخلص من النفايات.

كما راجع قسم المختبر 597 شخصًا، وقسم الإحالة الطبية 22 مريضًا، وقسم التوعية والتثقيف 1,422 مستفيدًا، وقسم الخدمات التمريضية 475 مستفيدًا، وصرفت الأدوية لـ1,212 فردًا.

إلى ذلك واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة.

وشهدت الفترة من 31 يناير إلى 6 فبراير 2020م، ضخّ 287 ألف لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 318 ألف لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ورفع المخلفات والنفايات ورميها في مكب النفايات، وشفط مياه الصرف الصحي والصيانة المستمرة للحمامات الطارئة، والصيانة الدورية لخزانات المياه وقواعدها في مخيم بني جابر ومخيم الجشة، فضلًا عن تنفيذ حملة الرش بالمبيدات الحشرية لمكافحة الملاريا.

يأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة، ممثلة في المركز، لأبناء الشعب اليمني الشقيق؛ لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

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