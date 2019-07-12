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في "سناب الداخلية الرسمي": تغطيات ومتابعة وأخبار الوظائف

واصَلَ الحساب الرسمي لوزارة الداخلية في برنامج "سناب شات"، تميزه في تقديم الأخبار والتغطيات الخاصة بالوزارة وقطاعاتها.

وأطلقت الوزارة الحسابَ قبل عدة أشهر لتوسيع جسور التواصل مع شرائح المجتمع كافة؛ من خلال بث أخبار وزارة الداخلية وقطاعاتها، والتعريف بمهام رجال الأمن، ونتائج تنفيذ مهامهم، والإمكانات والقدرات والتجهيزات التي تساندهم في ذلك.

ويمثل حساب الوزارة على منصة "السناب شات" نافذة تُطِل على المجتمع السعودي؛ ليكون الجميع على اطلاع دائم على أخبار الوزارة وقطاعاتها الأمنية وخدماتها المقدمة للمواطنين والمقيمين.

ويتنوع الحساب في الموادّ التي يوفرها للمتابع ما بين تغطيات خاصة وأخبار يومية، وكذلك شرح لأبرز خدمات القطاعات الأمنية التابعة للوزارة. كما يذكّر الحساب بشهداء الواجب من رجال الأمن الذين ضحوا بأرواحهم فداء لدينهم وملكهم ووطنهم، ويوفر معلومات تُعرّف بمهام رجال الأمن، والتحديات التي يواجهونها في تنفيذها، إضافة إلى أرقام وحقائق عن جهود قطاعات الوزارة كافة، وصور من الميدان لرجال الأمن في مواقعهم المختلفة.

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في "سناب الداخلية الرسمي": تغطيات ومتابعة وأخبار الوظائف
سبق

واصَلَ الحساب الرسمي لوزارة الداخلية في برنامج "سناب شات"، تميزه في تقديم الأخبار والتغطيات الخاصة بالوزارة وقطاعاتها.

وأطلقت الوزارة الحسابَ قبل عدة أشهر لتوسيع جسور التواصل مع شرائح المجتمع كافة؛ من خلال بث أخبار وزارة الداخلية وقطاعاتها، والتعريف بمهام رجال الأمن، ونتائج تنفيذ مهامهم، والإمكانات والقدرات والتجهيزات التي تساندهم في ذلك.

ويمثل حساب الوزارة على منصة "السناب شات" نافذة تُطِل على المجتمع السعودي؛ ليكون الجميع على اطلاع دائم على أخبار الوزارة وقطاعاتها الأمنية وخدماتها المقدمة للمواطنين والمقيمين.

ويتنوع الحساب في الموادّ التي يوفرها للمتابع ما بين تغطيات خاصة وأخبار يومية، وكذلك شرح لأبرز خدمات القطاعات الأمنية التابعة للوزارة. كما يذكّر الحساب بشهداء الواجب من رجال الأمن الذين ضحوا بأرواحهم فداء لدينهم وملكهم ووطنهم، ويوفر معلومات تُعرّف بمهام رجال الأمن، والتحديات التي يواجهونها في تنفيذها، إضافة إلى أرقام وحقائق عن جهود قطاعات الوزارة كافة، وصور من الميدان لرجال الأمن في مواقعهم المختلفة.

12 يوليو 2019 - 9 ذو القعدة 1440
07:27 PM

في "سناب الداخلية الرسمي": تغطيات ومتابعة وأخبار الوظائف

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
5,313

واصَلَ الحساب الرسمي لوزارة الداخلية في برنامج "سناب شات"، تميزه في تقديم الأخبار والتغطيات الخاصة بالوزارة وقطاعاتها.

وأطلقت الوزارة الحسابَ قبل عدة أشهر لتوسيع جسور التواصل مع شرائح المجتمع كافة؛ من خلال بث أخبار وزارة الداخلية وقطاعاتها، والتعريف بمهام رجال الأمن، ونتائج تنفيذ مهامهم، والإمكانات والقدرات والتجهيزات التي تساندهم في ذلك.

ويمثل حساب الوزارة على منصة "السناب شات" نافذة تُطِل على المجتمع السعودي؛ ليكون الجميع على اطلاع دائم على أخبار الوزارة وقطاعاتها الأمنية وخدماتها المقدمة للمواطنين والمقيمين.

ويتنوع الحساب في الموادّ التي يوفرها للمتابع ما بين تغطيات خاصة وأخبار يومية، وكذلك شرح لأبرز خدمات القطاعات الأمنية التابعة للوزارة. كما يذكّر الحساب بشهداء الواجب من رجال الأمن الذين ضحوا بأرواحهم فداء لدينهم وملكهم ووطنهم، ويوفر معلومات تُعرّف بمهام رجال الأمن، والتحديات التي يواجهونها في تنفيذها، إضافة إلى أرقام وحقائق عن جهود قطاعات الوزارة كافة، وصور من الميدان لرجال الأمن في مواقعهم المختلفة.

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