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أمير تبوك يترأس الاجتماع الدوري للمحافظين

أكد حرص القيادة على خدمة المواطن

ترأس أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم، الاثنين، في مكتبه بالإمارة، الاجتماع الدوري للمحافظين.

جاء ذلك، بحضور وكيل إمارة المنطقة، محمد بن عبد الله الحقباني، والوكلاء المساعدين ومحافظي المحافظات وأمين المنطقة ومديري الدفاع المدني وشرطة المنطقة.

واطلع أمير تبوك، على تقارير سير العمل في المحافظات، وقال إن من أهم الأمور التي يحرص عليها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده -حفظهما الله- خدمة المواطن والعمل المستمر لتحقيق مطالبه.

وأكد أهمية أن يشعر المواطن بأن المحافظ والمحافظة معنيان بخدمته وإيصال صوته وتوفير الحياة الكريمة، منوهاً إلى أهمية تواصل المحافظ بأهالي المحافظة وتفقدهم واستشعار أحوالهم مما يكرس الترابط والتواد بين الجميع.

بعد ذلك ناقش الاجتماع النقاط المدرجة على جدول الأعمال والمتضمنة عددا من الموضوعات, ووجه باتخاذ اللازم حيالها.

وفي الختام، دعا الأمير فهد بن سلطان، الله -عز وجل- أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده حفظهما الله .

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير تبوك يترأس الاجتماع الدوري للمحافظين
سبق

ترأس أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم، الاثنين، في مكتبه بالإمارة، الاجتماع الدوري للمحافظين.

جاء ذلك، بحضور وكيل إمارة المنطقة، محمد بن عبد الله الحقباني، والوكلاء المساعدين ومحافظي المحافظات وأمين المنطقة ومديري الدفاع المدني وشرطة المنطقة.

واطلع أمير تبوك، على تقارير سير العمل في المحافظات، وقال إن من أهم الأمور التي يحرص عليها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده -حفظهما الله- خدمة المواطن والعمل المستمر لتحقيق مطالبه.

وأكد أهمية أن يشعر المواطن بأن المحافظ والمحافظة معنيان بخدمته وإيصال صوته وتوفير الحياة الكريمة، منوهاً إلى أهمية تواصل المحافظ بأهالي المحافظة وتفقدهم واستشعار أحوالهم مما يكرس الترابط والتواد بين الجميع.

بعد ذلك ناقش الاجتماع النقاط المدرجة على جدول الأعمال والمتضمنة عددا من الموضوعات, ووجه باتخاذ اللازم حيالها.

وفي الختام، دعا الأمير فهد بن سلطان، الله -عز وجل- أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده حفظهما الله .

02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442
06:50 PM

أمير تبوك يترأس الاجتماع الدوري للمحافظين

أكد حرص القيادة على خدمة المواطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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ترأس أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم، الاثنين، في مكتبه بالإمارة، الاجتماع الدوري للمحافظين.

جاء ذلك، بحضور وكيل إمارة المنطقة، محمد بن عبد الله الحقباني، والوكلاء المساعدين ومحافظي المحافظات وأمين المنطقة ومديري الدفاع المدني وشرطة المنطقة.

واطلع أمير تبوك، على تقارير سير العمل في المحافظات، وقال إن من أهم الأمور التي يحرص عليها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده -حفظهما الله- خدمة المواطن والعمل المستمر لتحقيق مطالبه.

وأكد أهمية أن يشعر المواطن بأن المحافظ والمحافظة معنيان بخدمته وإيصال صوته وتوفير الحياة الكريمة، منوهاً إلى أهمية تواصل المحافظ بأهالي المحافظة وتفقدهم واستشعار أحوالهم مما يكرس الترابط والتواد بين الجميع.

بعد ذلك ناقش الاجتماع النقاط المدرجة على جدول الأعمال والمتضمنة عددا من الموضوعات, ووجه باتخاذ اللازم حيالها.

وفي الختام، دعا الأمير فهد بن سلطان، الله -عز وجل- أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده حفظهما الله .

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