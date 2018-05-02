أمانة جدة تبين أنظمة المرور والمخالفات لمنسوبيها

عبر محاضرة توعوية قدمتها الإدارة العامة

استضافت أمانة محافظة جدة اليوم محاضرة توعوية لمنسوبيها بعنوان "أنظمة المرور والمخالفات"؛ قدمها مدير العلاقات العامة في الإدارة العامة للمرور بمحافظة جدة العقيد زيد بن محمد الحمزي.

وهدفت المحاضرة إلى توعية منسوبي أمانة جدة بأشكال المخالفات وبأنظمة المرور وتحقيق السلامة العامة في الطرق، وتم خلال اللقاء استعراض مجموعة من المحاور تضمنت معلومات تثقيفية عن السلامة والأنظمة المرورية، إلى جانب فتح باب النقاش حول عدد من الموضوعات ذات العلاقة، والرد على استفسارات الحضور.

وتأتي المحاضرة في إطار تعاون أمانة محافظة جدة وتعزيز مشاركتها مع مؤسسات المجتمع كافة لدعم الأعمال والأنشطة المجتمعية في شتى المجالات.