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إدارة الفيحاء تتعاقد مع المدرب البرتغالي خورخي سيماو لموسم واحد

وقعت إدارة نادي الفيحاء مع المدرب البرتغالي خورخي سيماو لقيادة الإدارة الفنية بالفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم واحد.

وقد جرت مراسم توقيع العقد بمدينة دبي الإماراتية بحضور عضو مجلس الإدارة المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم محمد الدهش ومدير إدارة الكرة الدكتور محمد السليمان.

يُشار إلى أن المدرب صاحب (42 سنة) سبق أن تولى الإدارة الفنية لعدة أندية برتغالية، حيث كانت محطته التدريبية الأخيرة مع نادي بوافيشتا البرتغالي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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إدارة الفيحاء تتعاقد مع المدرب البرتغالي خورخي سيماو لموسم واحد
سبق

وقعت إدارة نادي الفيحاء مع المدرب البرتغالي خورخي سيماو لقيادة الإدارة الفنية بالفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم واحد.

وقد جرت مراسم توقيع العقد بمدينة دبي الإماراتية بحضور عضو مجلس الإدارة المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم محمد الدهش ومدير إدارة الكرة الدكتور محمد السليمان.

يُشار إلى أن المدرب صاحب (42 سنة) سبق أن تولى الإدارة الفنية لعدة أندية برتغالية، حيث كانت محطته التدريبية الأخيرة مع نادي بوافيشتا البرتغالي.

09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
12:53 AM

إدارة الفيحاء تتعاقد مع المدرب البرتغالي خورخي سيماو لموسم واحد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقعت إدارة نادي الفيحاء مع المدرب البرتغالي خورخي سيماو لقيادة الإدارة الفنية بالفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم واحد.

وقد جرت مراسم توقيع العقد بمدينة دبي الإماراتية بحضور عضو مجلس الإدارة المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم محمد الدهش ومدير إدارة الكرة الدكتور محمد السليمان.

يُشار إلى أن المدرب صاحب (42 سنة) سبق أن تولى الإدارة الفنية لعدة أندية برتغالية، حيث كانت محطته التدريبية الأخيرة مع نادي بوافيشتا البرتغالي.

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