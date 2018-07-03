"خيمة تعاكظ ".. مساحات للإبداع والجمال تجذب زوار سوق عكاظ

تحتضن معرض الفنون التشكيلية والمعرض الفوتوغرافي

تواصل خيمة تعاكظ الثقافة والفنون والأدب في يومها الخامس فعالياتها المميزة والتي أصبحت تظاهرة مهمة لزوار سوق عكاظ، حيث تبدأ باستقبال مرتاديها مرحبةً بهم من بعد صلاة العصر من كل يوم للاستمتاع بجملة من الفعاليات والتجول داخل المعارض المقامة في خيمة تعاكظ .

بعد ذلك بدأت العروض الشعبية للجالية اليمنية متمثلةً في فرقة دوعن وسط حضور غفير من زوار المهرجان وضيوفه، بعدها بدأت فقرة مسرح العرائس للأطفال بعرض مسرحية الجمل الطيب من تأليف عراب المسرح السعودي، فهد ردة الحارثي، وإخراج سامي الزهراني.

وفي الختام أقيمت أمسية غنائية أحياها كل من الفنان عيدروس العيدروس، والفنان الواعد ناصر العلي، والفنان سعد العاطف وسط تفاعل كبير من الحضور.

ومما يزيد خيمة تعاكظ إبداعًا وجمالاً تواجد معرض الفنون التشكيلية والمعرض الفوتوغرافي الذي يشبع ذائقة مرتاديه.

كما يتواجد أيضًا ركن تبادل الكتب وركن الخط العربي بتواجد عميد خطاطي المملكة ناصر بن عبدالعزيز الميمون، والخطاط عمرو آل أحمد عسيري من الطائف، والخطاط بندر سعود العمري من المدينة المنورة، فيما زار خيمة تعاكظ علي آل زعلة مدير جمعية الثقافة والفنون بجازان.

ومن ضمن الفعاليات المقامة تعاكظ التشكيليين للفنان سعد الملحم والفنان محمد الشهري، كما تقام أيضًا فعالية المرسم الحر في الحديقة التشكيلية بإشراف الفنانة هبة الوقداني ومشاركة الفنانة شوق عابد البقمي، والفنانة ضحى أحمد الجودي، والفنانة مها عبدالله الشهري، والفنان ماجد فهد السواط، والفنان عمار بندر القرشي، والفنان أحمد عبيدالله القرشي.