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الصين تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

تسع منها حالات وافدة

ذكرت السلطات الصحية في الصين، أنها سجلت 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيس اليوم.. وتسع من الإصابات العشر الجديدة حالات وافدة، إذ كانت بين مسافرين قدموا من الخارج.

بهذا يبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في بر الصين الرئيس 83622 إصابة، بينما ظلت حصيلة الوفيات عند 4634 دون تغيير.

الصين فيروس كورونا الجديد

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الصين تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا
سبق

ذكرت السلطات الصحية في الصين، أنها سجلت 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيس اليوم.. وتسع من الإصابات العشر الجديدة حالات وافدة، إذ كانت بين مسافرين قدموا من الخارج.

بهذا يبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في بر الصين الرئيس 83622 إصابة، بينما ظلت حصيلة الوفيات عند 4634 دون تغيير.

17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441
01:17 PM

الصين تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

تسع منها حالات وافدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ذكرت السلطات الصحية في الصين، أنها سجلت 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيس اليوم.. وتسع من الإصابات العشر الجديدة حالات وافدة، إذ كانت بين مسافرين قدموا من الخارج.

بهذا يبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في بر الصين الرئيس 83622 إصابة، بينما ظلت حصيلة الوفيات عند 4634 دون تغيير.

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