"الغذاء والدواء" تُطلق حملة توعوية ميدانية ضدّ "كورونا"

لتعزيز وعي عاملي المصانع بالإجراءات الوقائية والمكافحة

أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، حملة توعوية ميدانية بالتعاون مع الجهات المعنية في جميع المناطق؛ لتعزيز وعي العاملين في مصانع الأغذية والأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية بكيفية الوقاية من فيروس كورونا "كوفيد- 19"، والتأكّد من التزام العاملين في تلك المصانع بالممارسات الصحية والتصنيعية الجيدة.

وتشمل الحملة توعية العاملين بأهمية الوقاية من الفيروس عن طريق النظافة الشخصية، وعدم لمس الوجه باليدين، وغسل اليدين بالماء والصابون، بانتظام، لمدة 40 ثانية على الأقل، حسب توصيات وزارة الصحة قبل الدخول إلى المصانع وبعد الخروج منها وزيادة عدد اللوحات الإرشادية عند المداخل ومغاسل الأيدي، التي توضح طريقة غسل اليدين بشكل مصوّر وبلغة العاملين، إضافة إلى حثّ المصانع على العمل لإيجاد إجراءات بديلة للحد من عوامل قد تؤدي إلى ارتفاع خطر الإصابة بالفيروس، مثل إيقاف استخدام نظام البصمة.

وتركّز الحملة على تقيُّد العاملين بارتداء الملابس النظيفة والقفازات في أثناء العمل، وتنظيف وتطهير خطوط الإنتاج والأسطح الملامسة للمنتجات قبل وبعد التشغيل، مع الفحص المستمر لدرجات حرارة العاملين، وتوجيه العاملين بإبلاغ الطبيب المختص في حال ظهور أعراض صحية "السعال، العطس، ارتفاع درجة الحرارة، وضيق التنفس"، وعدم دخول المصنع إلا بعد فحص الطبيب المختص.

ويتولى مختصون تثقيف العاملين بتجنب الاتصال المباشر مع شخص تظهر عليه أعراض أمراض الجهاز التنفسي "مثل السعال والعطس" خارج المنشأة، إضافة إلى ضرورة الإبلاغ عند مخالطة مَن ظهرت لديهم أعراض ومخالطة القادمين من الخارج، والحد من الاجتماعات الكبيرة قدر المستطاع، وزيادة التهوية الطبيعية في الغرف المغلقة.