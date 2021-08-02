العداء المغربي سفيان البقالي يحصد ذهبية سباق 3000 متر موانع

تعد الذهبية الرابعة للعرب بعد 2 لقطر وواحدة حصلت عليها "تونس"

منح العداء المغربي سفيان البقالي أول ميدالية ذهبية لبلاده والرابعة للعرب في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في طوكيو، بعد فوزه بسباق 3000 متر موانع اليوم الاثنين.

وفي ما يلي جدول ميداليات الدول العربية في أولمبياد "طوكيو 2020":

قطر

الميدالية ذهبية لرفع الأثقال حصل عليها الرباع فارس إبراهيم.

الميدالية الذهبية للوثب العالي توج بها معتز عيسى برشم.

تونس

ميدالية ذهبية وأخرى فضية الميدالية ذهبية أحرزها السباح أحمد حفناوي والميدالية الفضية فاز بها لاعب التايكوندو أحمد الجندوبي .

الأردن

ميدالية فضية حصدها لاعب التايكوندو صالح الشرباتي.

مصر

ميدالية برونزية توجت بها لاعبة التايكوندو هداية ملاك، وبرونزية أخرى أحرزها لاعب التايكوندو سيف عيسى.

الكويت

ميدالية برونزية نالها الرامي عبدالله الرشيدي.