بعد تعثرها المؤقت.. منصة "مدرستي" تعود للعمل

العطل جاء في بداية اليوم الدراسي

عادت منصة "مدرستي" للعمل، بعد تعثرها، في بداية اليوم الدراسي اليوم الثلاثاء، وذلك بالنسبة للمرحلة الابتدائية.

وفوجئ عدد من المستخدمين بعدم استطاعتهم الدخول إلى المنصة واختفاء الجدول المدرسي وعدم تمكنهم من مشاهدة الدروس في الحصة الأولى.

واستعان عدد منهم بمنصة "التيمز" التي استخدمها المعلمون والطلاب بديلاً للمنصة بعد تعطلها ليكملوا يومهم الدراسي وتحديدًا الحصة الأولى.

ووصل وسم #منصة_مدرستي إلى الترند بأكثر من 37 ألف تغريدة حيث بلغ المركز الأول، وتناقل عدد من المغردين الحلول العاجلة بخصوص إمكانية الدخول للحصص.