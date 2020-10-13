النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد تعثرها المؤقت.. منصة "مدرستي" تعود للعمل

العطل جاء في بداية اليوم الدراسي

عادت منصة "مدرستي" للعمل، بعد تعثرها، في بداية اليوم الدراسي اليوم الثلاثاء، وذلك بالنسبة للمرحلة الابتدائية.

وفوجئ عدد من المستخدمين بعدم استطاعتهم الدخول إلى المنصة واختفاء الجدول المدرسي وعدم تمكنهم من مشاهدة الدروس في الحصة الأولى.

واستعان عدد منهم بمنصة "التيمز" التي استخدمها المعلمون والطلاب بديلاً للمنصة بعد تعطلها ليكملوا يومهم الدراسي وتحديدًا الحصة الأولى.

ووصل وسم #منصة_مدرستي إلى الترند بأكثر من 37 ألف تغريدة حيث بلغ المركز الأول، وتناقل عدد من المغردين الحلول العاجلة بخصوص إمكانية الدخول للحصص.

مدرستي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد تعثرها المؤقت.. منصة "مدرستي" تعود للعمل
سبق

عادت منصة "مدرستي" للعمل، بعد تعثرها، في بداية اليوم الدراسي اليوم الثلاثاء، وذلك بالنسبة للمرحلة الابتدائية.

وفوجئ عدد من المستخدمين بعدم استطاعتهم الدخول إلى المنصة واختفاء الجدول المدرسي وعدم تمكنهم من مشاهدة الدروس في الحصة الأولى.

واستعان عدد منهم بمنصة "التيمز" التي استخدمها المعلمون والطلاب بديلاً للمنصة بعد تعطلها ليكملوا يومهم الدراسي وتحديدًا الحصة الأولى.

ووصل وسم #منصة_مدرستي إلى الترند بأكثر من 37 ألف تغريدة حيث بلغ المركز الأول، وتناقل عدد من المغردين الحلول العاجلة بخصوص إمكانية الدخول للحصص.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
05:13 PM

بعد تعثرها المؤقت.. منصة "مدرستي" تعود للعمل

العطل جاء في بداية اليوم الدراسي

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
4
6,448

عادت منصة "مدرستي" للعمل، بعد تعثرها، في بداية اليوم الدراسي اليوم الثلاثاء، وذلك بالنسبة للمرحلة الابتدائية.

وفوجئ عدد من المستخدمين بعدم استطاعتهم الدخول إلى المنصة واختفاء الجدول المدرسي وعدم تمكنهم من مشاهدة الدروس في الحصة الأولى.

واستعان عدد منهم بمنصة "التيمز" التي استخدمها المعلمون والطلاب بديلاً للمنصة بعد تعطلها ليكملوا يومهم الدراسي وتحديدًا الحصة الأولى.

ووصل وسم #منصة_مدرستي إلى الترند بأكثر من 37 ألف تغريدة حيث بلغ المركز الأول، وتناقل عدد من المغردين الحلول العاجلة بخصوص إمكانية الدخول للحصص.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,880
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,447
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,843
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,345

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان
إنها أمي وليست العجوز..!

إنها أمي وليست العجوز..!

حسن آل عمير
الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

علي آل شرمة
مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة