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البرلمان العربي يدين قتل المدنيين العراقيين ويؤكد: يجب الاستجابة لمطالبهم المشروعة

طالب باحترام سيادة دولة العراق وعدم التدخل في شؤونه الداخلية

أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمى، بأشد العبارات، قتل المدنيين المتظاهرين وقوات الأمن وإحراق مبادئ الدولة العراقية.

وحثّ رئيس البرلمان العربي، في بيان رسمي له اليوم؛ الحكومة العراقية على الاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة، مؤكداً وقوف ودعم البرلمان العربي التام لأمن واستقرار العراق، مطالباً باحترام سيادة دولة العراق، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

وقال رئيس البرلمان العربي: "نُتابع بقلق شديد ما يجري من تطورات في جمهورية العراق، ونُدين بأشد العبارات قتل المدنيين المتظاهرين وقوات الأمن وإحراق مباني الدولة".

البرلمان العربي رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمى العراق

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البرلمان العربي يدين قتل المدنيين العراقيين ويؤكد: يجب الاستجابة لمطالبهم المشروعة
سبق

أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمى، بأشد العبارات، قتل المدنيين المتظاهرين وقوات الأمن وإحراق مبادئ الدولة العراقية.

وحثّ رئيس البرلمان العربي، في بيان رسمي له اليوم؛ الحكومة العراقية على الاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة، مؤكداً وقوف ودعم البرلمان العربي التام لأمن واستقرار العراق، مطالباً باحترام سيادة دولة العراق، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

وقال رئيس البرلمان العربي: "نُتابع بقلق شديد ما يجري من تطورات في جمهورية العراق، ونُدين بأشد العبارات قتل المدنيين المتظاهرين وقوات الأمن وإحراق مباني الدولة".

06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
07:04 PM

البرلمان العربي يدين قتل المدنيين العراقيين ويؤكد: يجب الاستجابة لمطالبهم المشروعة

طالب باحترام سيادة دولة العراق وعدم التدخل في شؤونه الداخلية

A A A
محمد حضاض - جدة
8
1,192

أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمى، بأشد العبارات، قتل المدنيين المتظاهرين وقوات الأمن وإحراق مبادئ الدولة العراقية.

وحثّ رئيس البرلمان العربي، في بيان رسمي له اليوم؛ الحكومة العراقية على الاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة، مؤكداً وقوف ودعم البرلمان العربي التام لأمن واستقرار العراق، مطالباً باحترام سيادة دولة العراق، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

وقال رئيس البرلمان العربي: "نُتابع بقلق شديد ما يجري من تطورات في جمهورية العراق، ونُدين بأشد العبارات قتل المدنيين المتظاهرين وقوات الأمن وإحراق مباني الدولة".

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