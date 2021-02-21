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"الشيخي" يتوقع موجة باردة تضرب المنطقة الغربية.. في هذا التوقيت

مصحوبة بتدنٍ في درجات الحرارة الصغرى تصل 13 في مكة المكرمة

توقع خبير الطقس صالح الشيخي، أن تعبر موجة باردة على المنطقة الغربية تسجل معها تدنيًا في درجات الحرارة الصغرى تصل إلى 13 درجة في مكة المكرمة.

وقال "الشيخي" في سلسلة تغريدات: نظرة فيما يخص توقعات الحالة القادمة للمنطقة الغربية وما يليها وهي كالتالي؛ تبدأ حالة عدم استقرار جوي يوم الثلاثاء القادم 23 فبراير 2021، ومن أهم الظواهر الجوية التي تؤثر على المنطقة هي هطولات مطرية ما بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة مع حبات البرد وتكون أفضليتها على مرتفعات الطائف وما وقع جنوب تشمل منحدراته الغربية نواحي شرق ‎مكة وجنوب شرقها وما وقع جنوب، وسيتم تفصيلها لاحقًا إن شاء الله، وكذلك الفرص جيدة بشكل أقل كلما اتجهنا شرق تلك المرتفعات.

وأضاف: لا أتوقع بهذه التقلبات حدوث ما يستدعي البقاء بالمنزل وعدم التنزه سوى ارتفاع للأمواج بالسواحل ولكن بشكل أقل من الحالة السابقة بسواحل جدة، وكذلك يُتوقع ارتفاع ملحوظ للأمواج بسواحل جنوب ‎جدة نواحي ‎الشعيبة؛ كما هو متوقع عبور موجة باردة مصاحبة لهذه الحالة تؤثر بشكل ملحوظ بانخفاض درجات الحرارة الصغرى فجرًا على المنطقة من الثلاثاء 23 فبراير 2021 حتى صباح ‎الجمعة 26 فبراير 2021، ثم يلي ذلك استمرار الطقس المعتدل إلى بارد الذي نعيشه اليوم بشكل متفاوت ويتبقى على فصل ‎الربيع 30 يومًا.

وعن توقعات درجات الحرارة الصغرى فجرًا من الثلاثاء إلى ‎الجمعة لبعض مدن المنطقة، جاءت على النحو الآتي بحسب "الشيخي"؛ ( مكة 13) و(جدة 16) و(الطائف 7 )، و (الشفا 4) و (الهدا 5)، و ( رابغ 16)، و (الليث 20)، و( دوقة 21)، و (القنفذة 22) و( أضم 19) و ( تربة 9).

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"الشيخي" يتوقع موجة باردة تضرب المنطقة الغربية.. في هذا التوقيت
سبق

توقع خبير الطقس صالح الشيخي، أن تعبر موجة باردة على المنطقة الغربية تسجل معها تدنيًا في درجات الحرارة الصغرى تصل إلى 13 درجة في مكة المكرمة.

وقال "الشيخي" في سلسلة تغريدات: نظرة فيما يخص توقعات الحالة القادمة للمنطقة الغربية وما يليها وهي كالتالي؛ تبدأ حالة عدم استقرار جوي يوم الثلاثاء القادم 23 فبراير 2021، ومن أهم الظواهر الجوية التي تؤثر على المنطقة هي هطولات مطرية ما بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة مع حبات البرد وتكون أفضليتها على مرتفعات الطائف وما وقع جنوب تشمل منحدراته الغربية نواحي شرق ‎مكة وجنوب شرقها وما وقع جنوب، وسيتم تفصيلها لاحقًا إن شاء الله، وكذلك الفرص جيدة بشكل أقل كلما اتجهنا شرق تلك المرتفعات.

وأضاف: لا أتوقع بهذه التقلبات حدوث ما يستدعي البقاء بالمنزل وعدم التنزه سوى ارتفاع للأمواج بالسواحل ولكن بشكل أقل من الحالة السابقة بسواحل جدة، وكذلك يُتوقع ارتفاع ملحوظ للأمواج بسواحل جنوب ‎جدة نواحي ‎الشعيبة؛ كما هو متوقع عبور موجة باردة مصاحبة لهذه الحالة تؤثر بشكل ملحوظ بانخفاض درجات الحرارة الصغرى فجرًا على المنطقة من الثلاثاء 23 فبراير 2021 حتى صباح ‎الجمعة 26 فبراير 2021، ثم يلي ذلك استمرار الطقس المعتدل إلى بارد الذي نعيشه اليوم بشكل متفاوت ويتبقى على فصل ‎الربيع 30 يومًا.

وعن توقعات درجات الحرارة الصغرى فجرًا من الثلاثاء إلى ‎الجمعة لبعض مدن المنطقة، جاءت على النحو الآتي بحسب "الشيخي"؛ ( مكة 13) و(جدة 16) و(الطائف 7 )، و (الشفا 4) و (الهدا 5)، و ( رابغ 16)، و (الليث 20)، و( دوقة 21)، و (القنفذة 22) و( أضم 19) و ( تربة 9).

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
01:29 AM

"الشيخي" يتوقع موجة باردة تضرب المنطقة الغربية.. في هذا التوقيت

مصحوبة بتدنٍ في درجات الحرارة الصغرى تصل 13 في مكة المكرمة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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توقع خبير الطقس صالح الشيخي، أن تعبر موجة باردة على المنطقة الغربية تسجل معها تدنيًا في درجات الحرارة الصغرى تصل إلى 13 درجة في مكة المكرمة.

وقال "الشيخي" في سلسلة تغريدات: نظرة فيما يخص توقعات الحالة القادمة للمنطقة الغربية وما يليها وهي كالتالي؛ تبدأ حالة عدم استقرار جوي يوم الثلاثاء القادم 23 فبراير 2021، ومن أهم الظواهر الجوية التي تؤثر على المنطقة هي هطولات مطرية ما بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة مع حبات البرد وتكون أفضليتها على مرتفعات الطائف وما وقع جنوب تشمل منحدراته الغربية نواحي شرق ‎مكة وجنوب شرقها وما وقع جنوب، وسيتم تفصيلها لاحقًا إن شاء الله، وكذلك الفرص جيدة بشكل أقل كلما اتجهنا شرق تلك المرتفعات.

وأضاف: لا أتوقع بهذه التقلبات حدوث ما يستدعي البقاء بالمنزل وعدم التنزه سوى ارتفاع للأمواج بالسواحل ولكن بشكل أقل من الحالة السابقة بسواحل جدة، وكذلك يُتوقع ارتفاع ملحوظ للأمواج بسواحل جنوب ‎جدة نواحي ‎الشعيبة؛ كما هو متوقع عبور موجة باردة مصاحبة لهذه الحالة تؤثر بشكل ملحوظ بانخفاض درجات الحرارة الصغرى فجرًا على المنطقة من الثلاثاء 23 فبراير 2021 حتى صباح ‎الجمعة 26 فبراير 2021، ثم يلي ذلك استمرار الطقس المعتدل إلى بارد الذي نعيشه اليوم بشكل متفاوت ويتبقى على فصل ‎الربيع 30 يومًا.

وعن توقعات درجات الحرارة الصغرى فجرًا من الثلاثاء إلى ‎الجمعة لبعض مدن المنطقة، جاءت على النحو الآتي بحسب "الشيخي"؛ ( مكة 13) و(جدة 16) و(الطائف 7 )، و (الشفا 4) و (الهدا 5)، و ( رابغ 16)، و (الليث 20)، و( دوقة 21)، و (القنفذة 22) و( أضم 19) و ( تربة 9).

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