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"تقنية المعلومات" بجامعة الملك خالد تُطلق فعالية Global Game Jam

بالتزامن مع أكثر من 123 دولة على مستوى العالم.. وتستمر لمدة 3 أيام

أطلقت جامعة الملك خالد ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات مساء اليوم الخميس، فعالية Global Game Jam، والتي تستمر لمدة 3 أيام، بقاعة التدريب في الإدارة العامة لتقنية المعلومات.

وشهد انطلاق الفعالية المشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات الدكتور محمد الصقر، الذي أكد أن فعالية Global Game Jam تُعد أكبر حدث عالمي في تطوير وصناعة الألعاب الإلكترونية واستكشاف القدرات وجمع المهتمين بهذا المجال، وتقام تزامنيّاً في جميع أنحاء العالم لتوطين ودعم القدرات الرقمية.

وأشار إلى أن إقامة مثل هذه الفعاليات تهدف إلى التعرف على مجتمع صناعة الألعاب والتدريب وعمل مشاريع مختلفة في هذا المجال بالإضافة إلى تكوين صداقات عملية لديها تحدٍّ فكري لاستكشاف أدوات تكنولوجية جديدة، ومحاولة القيام بأدوار إبداعية في التطوير والتصميم واختبار المهارات اللازمة لصناعة ألعاب جديدة.

فيما أبانت وكيلة الإدارة العامة لتقنية المعلومات الدكتورة ابتسام القحطاني، أنه شارك في الفعالية عدد من المهتمين في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية من الجنسين والذين تجاوزت أعمارهم 16 عاماً لتبادل التجارب والتعبير عن مهاراتهم بطرق إبداعية عالمية واستكشاف عملية تطوير الألعاب سواء البرمجة أم التصميم التكراري أم التعبير الفني.

من جانبه، أوضح المشرف على التحول الرقمي والمبادرات النوعية بالإدارة العامة لتقنية المعلومات أحمد البهيشي، أن عدد المشاركين بلغ 32 مشاركاً ومشاركة في ثماني مجموعات، ويقوم على تحكيم المشاريع محكمان من خارج منطقة عسير متخصصان في مجال تطوير الألعاب الإلكترونية، مبيناً أنه سيتم رفع الألعاب النهائية للفرق المشاركة في آخر يوم من أيام الفعالية على المنصة العالمية GGJ والتي شارك فيها تزامنيّاً أكثر من 123 دولة في 954 موقعاً جغرافيّاً.

وأضاف "البهيشي" أنه على مدار 48 ساعة من تطوير الألعاب يسعى المشاركون والمشاركات إلى بناء ألعاب تطويرية وفق الثيم العام للتحدي الذي يهدف إلى إعادة بناء البيئة والمنتجات من خلال ثقافتنا ومكونات المجتمع.

عسير جامعة الملك خالد

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"تقنية المعلومات" بجامعة الملك خالد تُطلق فعالية Global Game Jam
سبق

أطلقت جامعة الملك خالد ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات مساء اليوم الخميس، فعالية Global Game Jam، والتي تستمر لمدة 3 أيام، بقاعة التدريب في الإدارة العامة لتقنية المعلومات.

وشهد انطلاق الفعالية المشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات الدكتور محمد الصقر، الذي أكد أن فعالية Global Game Jam تُعد أكبر حدث عالمي في تطوير وصناعة الألعاب الإلكترونية واستكشاف القدرات وجمع المهتمين بهذا المجال، وتقام تزامنيّاً في جميع أنحاء العالم لتوطين ودعم القدرات الرقمية.

وأشار إلى أن إقامة مثل هذه الفعاليات تهدف إلى التعرف على مجتمع صناعة الألعاب والتدريب وعمل مشاريع مختلفة في هذا المجال بالإضافة إلى تكوين صداقات عملية لديها تحدٍّ فكري لاستكشاف أدوات تكنولوجية جديدة، ومحاولة القيام بأدوار إبداعية في التطوير والتصميم واختبار المهارات اللازمة لصناعة ألعاب جديدة.

فيما أبانت وكيلة الإدارة العامة لتقنية المعلومات الدكتورة ابتسام القحطاني، أنه شارك في الفعالية عدد من المهتمين في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية من الجنسين والذين تجاوزت أعمارهم 16 عاماً لتبادل التجارب والتعبير عن مهاراتهم بطرق إبداعية عالمية واستكشاف عملية تطوير الألعاب سواء البرمجة أم التصميم التكراري أم التعبير الفني.

من جانبه، أوضح المشرف على التحول الرقمي والمبادرات النوعية بالإدارة العامة لتقنية المعلومات أحمد البهيشي، أن عدد المشاركين بلغ 32 مشاركاً ومشاركة في ثماني مجموعات، ويقوم على تحكيم المشاريع محكمان من خارج منطقة عسير متخصصان في مجال تطوير الألعاب الإلكترونية، مبيناً أنه سيتم رفع الألعاب النهائية للفرق المشاركة في آخر يوم من أيام الفعالية على المنصة العالمية GGJ والتي شارك فيها تزامنيّاً أكثر من 123 دولة في 954 موقعاً جغرافيّاً.

وأضاف "البهيشي" أنه على مدار 48 ساعة من تطوير الألعاب يسعى المشاركون والمشاركات إلى بناء ألعاب تطويرية وفق الثيم العام للتحدي الذي يهدف إلى إعادة بناء البيئة والمنتجات من خلال ثقافتنا ومكونات المجتمع.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
09:59 PM

"تقنية المعلومات" بجامعة الملك خالد تُطلق فعالية Global Game Jam

بالتزامن مع أكثر من 123 دولة على مستوى العالم.. وتستمر لمدة 3 أيام

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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أطلقت جامعة الملك خالد ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات مساء اليوم الخميس، فعالية Global Game Jam، والتي تستمر لمدة 3 أيام، بقاعة التدريب في الإدارة العامة لتقنية المعلومات.

وشهد انطلاق الفعالية المشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات الدكتور محمد الصقر، الذي أكد أن فعالية Global Game Jam تُعد أكبر حدث عالمي في تطوير وصناعة الألعاب الإلكترونية واستكشاف القدرات وجمع المهتمين بهذا المجال، وتقام تزامنيّاً في جميع أنحاء العالم لتوطين ودعم القدرات الرقمية.

وأشار إلى أن إقامة مثل هذه الفعاليات تهدف إلى التعرف على مجتمع صناعة الألعاب والتدريب وعمل مشاريع مختلفة في هذا المجال بالإضافة إلى تكوين صداقات عملية لديها تحدٍّ فكري لاستكشاف أدوات تكنولوجية جديدة، ومحاولة القيام بأدوار إبداعية في التطوير والتصميم واختبار المهارات اللازمة لصناعة ألعاب جديدة.

فيما أبانت وكيلة الإدارة العامة لتقنية المعلومات الدكتورة ابتسام القحطاني، أنه شارك في الفعالية عدد من المهتمين في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية من الجنسين والذين تجاوزت أعمارهم 16 عاماً لتبادل التجارب والتعبير عن مهاراتهم بطرق إبداعية عالمية واستكشاف عملية تطوير الألعاب سواء البرمجة أم التصميم التكراري أم التعبير الفني.

من جانبه، أوضح المشرف على التحول الرقمي والمبادرات النوعية بالإدارة العامة لتقنية المعلومات أحمد البهيشي، أن عدد المشاركين بلغ 32 مشاركاً ومشاركة في ثماني مجموعات، ويقوم على تحكيم المشاريع محكمان من خارج منطقة عسير متخصصان في مجال تطوير الألعاب الإلكترونية، مبيناً أنه سيتم رفع الألعاب النهائية للفرق المشاركة في آخر يوم من أيام الفعالية على المنصة العالمية GGJ والتي شارك فيها تزامنيّاً أكثر من 123 دولة في 954 موقعاً جغرافيّاً.

وأضاف "البهيشي" أنه على مدار 48 ساعة من تطوير الألعاب يسعى المشاركون والمشاركات إلى بناء ألعاب تطويرية وفق الثيم العام للتحدي الذي يهدف إلى إعادة بناء البيئة والمنتجات من خلال ثقافتنا ومكونات المجتمع.

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