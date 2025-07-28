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الجيش اليمني يحرّر منطقتين من الحوثيين في الضالع

قتل وجرح متمرّدين واستعاد أسلحة وذخائر

حرّرت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، مواقع جديدة في محافظة الضالع جنوب البلاد.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني حررت منطقتي بيت وليد الهادي، والقهرة شمال مريس بمديرية قعطبة شمالي المحافظة.

وأضاف أن المواجهات أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، واستعادة أسلحة وذخائر.

وأشار الموقع إلى أن قوات الجيش الوطني وصلت إلى مناطق تسيطر نيرانها منها على منطقة يعيس في المنطقة ذاتها.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش اليمني يحرّر منطقتين من الحوثيين في الضالع
سبق

حرّرت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، مواقع جديدة في محافظة الضالع جنوب البلاد.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني حررت منطقتي بيت وليد الهادي، والقهرة شمال مريس بمديرية قعطبة شمالي المحافظة.

وأضاف أن المواجهات أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، واستعادة أسلحة وذخائر.

وأشار الموقع إلى أن قوات الجيش الوطني وصلت إلى مناطق تسيطر نيرانها منها على منطقة يعيس في المنطقة ذاتها.

28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440
08:35 PM

الجيش اليمني يحرّر منطقتين من الحوثيين في الضالع

قتل وجرح متمرّدين واستعاد أسلحة وذخائر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حرّرت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، مواقع جديدة في محافظة الضالع جنوب البلاد.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني حررت منطقتي بيت وليد الهادي، والقهرة شمال مريس بمديرية قعطبة شمالي المحافظة.

وأضاف أن المواجهات أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، واستعادة أسلحة وذخائر.

وأشار الموقع إلى أن قوات الجيش الوطني وصلت إلى مناطق تسيطر نيرانها منها على منطقة يعيس في المنطقة ذاتها.

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