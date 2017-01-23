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جولات تفتيشية لـ "مكافحة التبغ" بالحفر .. تعهد واحد بلا مخالفات

للأسبوع الثاني على التوالي .. ومحاضرة توعوية عن مضار التدخين

واصلت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، بـ "صحة حفر الباطن"، جولاتها التفتيشية والرقابية على منافذ بيع التبغ ومشتقاته؛ حيث نفّذ الفريق أمس، عدداً من الجولات الرقابية على المنشآت التجارية؛ لرصد المخالفات والتبليغ عنها، والتأكد من الاشتراطات المنصوص عليها بنظام مكافحة التدخين.

ولم تسجل هذه الجولة أيّ مخالفة لدى المحال للأسبوع الثاني توالياً، مع تحرير تعهدٍ واحد فقط لأحد المحال، ولاحظ الفريق استمرار التزام منافذ البيع بالاشتراطات الصحية بعد الجولات السابقة والمستمرة التي تمّ تنفيذها، وستواصل اللجنة جولاتها التفتيشية على منافذ بيع التبغ؛ للتأكد من تحقق الاشتراطات المنصوص عليها بنظام مكافحة التدخين بشكل دائم للإسهام في الحد من انتشاره.

على الجانب الآخر، أقام برنامج مكافحة التدخين، محاضرة توعوية عن التدخين والتدخين القسري ومضاره على الأسرة استهدفت مراجعي ومنسوبي أحد التجمعات الطبية الخاصة.

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جولات تفتيشية لـ "مكافحة التبغ" بالحفر .. تعهد واحد بلا مخالفات
سبق

واصلت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، بـ "صحة حفر الباطن"، جولاتها التفتيشية والرقابية على منافذ بيع التبغ ومشتقاته؛ حيث نفّذ الفريق أمس، عدداً من الجولات الرقابية على المنشآت التجارية؛ لرصد المخالفات والتبليغ عنها، والتأكد من الاشتراطات المنصوص عليها بنظام مكافحة التدخين.

ولم تسجل هذه الجولة أيّ مخالفة لدى المحال للأسبوع الثاني توالياً، مع تحرير تعهدٍ واحد فقط لأحد المحال، ولاحظ الفريق استمرار التزام منافذ البيع بالاشتراطات الصحية بعد الجولات السابقة والمستمرة التي تمّ تنفيذها، وستواصل اللجنة جولاتها التفتيشية على منافذ بيع التبغ؛ للتأكد من تحقق الاشتراطات المنصوص عليها بنظام مكافحة التدخين بشكل دائم للإسهام في الحد من انتشاره.

على الجانب الآخر، أقام برنامج مكافحة التدخين، محاضرة توعوية عن التدخين والتدخين القسري ومضاره على الأسرة استهدفت مراجعي ومنسوبي أحد التجمعات الطبية الخاصة.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
01:48 PM

جولات تفتيشية لـ "مكافحة التبغ" بالحفر .. تعهد واحد بلا مخالفات

للأسبوع الثاني على التوالي .. ومحاضرة توعوية عن مضار التدخين

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صحيفة سبق الإلكترونية - حفر الباطن
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1,963

واصلت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، بـ "صحة حفر الباطن"، جولاتها التفتيشية والرقابية على منافذ بيع التبغ ومشتقاته؛ حيث نفّذ الفريق أمس، عدداً من الجولات الرقابية على المنشآت التجارية؛ لرصد المخالفات والتبليغ عنها، والتأكد من الاشتراطات المنصوص عليها بنظام مكافحة التدخين.

ولم تسجل هذه الجولة أيّ مخالفة لدى المحال للأسبوع الثاني توالياً، مع تحرير تعهدٍ واحد فقط لأحد المحال، ولاحظ الفريق استمرار التزام منافذ البيع بالاشتراطات الصحية بعد الجولات السابقة والمستمرة التي تمّ تنفيذها، وستواصل اللجنة جولاتها التفتيشية على منافذ بيع التبغ؛ للتأكد من تحقق الاشتراطات المنصوص عليها بنظام مكافحة التدخين بشكل دائم للإسهام في الحد من انتشاره.

على الجانب الآخر، أقام برنامج مكافحة التدخين، محاضرة توعوية عن التدخين والتدخين القسري ومضاره على الأسرة استهدفت مراجعي ومنسوبي أحد التجمعات الطبية الخاصة.

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