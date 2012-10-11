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"فوكس سبورت": " لم يكن أمام "سنغافورة" فعل أي شيء أمام العملاق "السعودي"

تغنت عددٌ من الصحف العالمية بالفوز الكبير الذي حققه المنتخب السعودي مساء اليوم أمام نظيره السنغافوري في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023 وكأس العالم 2022.

وكان الأخضر قد تغلب على نظيره السنغافوري بثلاثة أهداف نظيفة في مباريات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة.

ووصف موقع foxsportsasia المنتخب السعودي بالعملاق الآسيوي الذي لا يعرف الهزيمة على أرضه وبين جماهيره.

واعتبر الموقع أن مهمة المنتخب السنغافوري باتت بالغة الصعوبة في مواجهة واحدٍ من أقوى المنتخبات الآسيوية.

وتحدث الموقع عن أن الأخضر السعودي كان قادرًا على زيادة غلته من الأهداف لولا تألق حارس سنغافورة في كثير من اللقطات.

المنتخب السعودي المنتخب السنغافوري الأخضر السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"فوكس سبورت": " لم يكن أمام "سنغافورة" فعل أي شيء أمام العملاق "السعودي"
سبق

تغنت عددٌ من الصحف العالمية بالفوز الكبير الذي حققه المنتخب السعودي مساء اليوم أمام نظيره السنغافوري في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023 وكأس العالم 2022.

وكان الأخضر قد تغلب على نظيره السنغافوري بثلاثة أهداف نظيفة في مباريات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة.

ووصف موقع foxsportsasia المنتخب السعودي بالعملاق الآسيوي الذي لا يعرف الهزيمة على أرضه وبين جماهيره.

واعتبر الموقع أن مهمة المنتخب السنغافوري باتت بالغة الصعوبة في مواجهة واحدٍ من أقوى المنتخبات الآسيوية.

وتحدث الموقع عن أن الأخضر السعودي كان قادرًا على زيادة غلته من الأهداف لولا تألق حارس سنغافورة في كثير من اللقطات.

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
11:11 PM

"فوكس سبورت": " لم يكن أمام "سنغافورة" فعل أي شيء أمام العملاق "السعودي"

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محمد السيّد - الرياض
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تغنت عددٌ من الصحف العالمية بالفوز الكبير الذي حققه المنتخب السعودي مساء اليوم أمام نظيره السنغافوري في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023 وكأس العالم 2022.

وكان الأخضر قد تغلب على نظيره السنغافوري بثلاثة أهداف نظيفة في مباريات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة.

ووصف موقع foxsportsasia المنتخب السعودي بالعملاق الآسيوي الذي لا يعرف الهزيمة على أرضه وبين جماهيره.

واعتبر الموقع أن مهمة المنتخب السنغافوري باتت بالغة الصعوبة في مواجهة واحدٍ من أقوى المنتخبات الآسيوية.

وتحدث الموقع عن أن الأخضر السعودي كان قادرًا على زيادة غلته من الأهداف لولا تألق حارس سنغافورة في كثير من اللقطات.

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