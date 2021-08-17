النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 569 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 704 خلال الـ24 ساعة الماضية

احتفاء وهدايا.. "رئاسة الحرمين" تكثّف برامجها لاستقبال معتمري الخارج

"الوذيناني": مظلات وسجاد صلاة ومراوح كهربائية وما يعين على النسك

كثّفت وكالة الرئاسة العامة للعلاقات العامة والتواصل المجتمعي، برامجها لـ"استقبال معتمري الخارج".

وأكّد مدير إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام جهاد الوذيناني؛ أنه من مهام وبرامج إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام استقبال معتمري الخارج والترحيب والاحتفاء بهم، ومن ذلك توزيع الهدايا التذكارية عليهم من "مظلات، وسجاد الصلاة، ومراوح كهربائية"، وغيرها من الهدايا التي تعين القاصدين على أداء مناسكهم بكل يسرٍ وسهولة.

وأوضح "الوذيناني"؛ أن هذا الاهتمام والعناية يأتيان بإشرافٍ مباشرٍ من وكيل الرئيس العام للعلاقات العامة والتواصل المجتمعي والشراكات المجتمعية عادل بن عبيد الأحمدي؛ وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ بتقديم أرقى الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
احتفاء وهدايا.. "رئاسة الحرمين" تكثّف برامجها لاستقبال معتمري الخارج
سبق

كثّفت وكالة الرئاسة العامة للعلاقات العامة والتواصل المجتمعي، برامجها لـ"استقبال معتمري الخارج".

وأكّد مدير إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام جهاد الوذيناني؛ أنه من مهام وبرامج إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام استقبال معتمري الخارج والترحيب والاحتفاء بهم، ومن ذلك توزيع الهدايا التذكارية عليهم من "مظلات، وسجاد الصلاة، ومراوح كهربائية"، وغيرها من الهدايا التي تعين القاصدين على أداء مناسكهم بكل يسرٍ وسهولة.

وأوضح "الوذيناني"؛ أن هذا الاهتمام والعناية يأتيان بإشرافٍ مباشرٍ من وكيل الرئيس العام للعلاقات العامة والتواصل المجتمعي والشراكات المجتمعية عادل بن عبيد الأحمدي؛ وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ بتقديم أرقى الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما.

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
09:24 AM

احتفاء وهدايا.. "رئاسة الحرمين" تكثّف برامجها لاستقبال معتمري الخارج

"الوذيناني": مظلات وسجاد صلاة ومراوح كهربائية وما يعين على النسك

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
492

كثّفت وكالة الرئاسة العامة للعلاقات العامة والتواصل المجتمعي، برامجها لـ"استقبال معتمري الخارج".

وأكّد مدير إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام جهاد الوذيناني؛ أنه من مهام وبرامج إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام استقبال معتمري الخارج والترحيب والاحتفاء بهم، ومن ذلك توزيع الهدايا التذكارية عليهم من "مظلات، وسجاد الصلاة، ومراوح كهربائية"، وغيرها من الهدايا التي تعين القاصدين على أداء مناسكهم بكل يسرٍ وسهولة.

وأوضح "الوذيناني"؛ أن هذا الاهتمام والعناية يأتيان بإشرافٍ مباشرٍ من وكيل الرئيس العام للعلاقات العامة والتواصل المجتمعي والشراكات المجتمعية عادل بن عبيد الأحمدي؛ وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ بتقديم أرقى الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,817
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,378
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,647
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,412

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي
طوفان لم يُردّ

طوفان لم يُردّ

مها الجبر
تعليم "نيو لوك"!!

تعليم "نيو لوك"!!

بندر مغرم الشهري
وزارة العدل والتطور التقني

وزارة العدل والتطور التقني

عبدالعزيز بن ذياب
المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

علي آل شرمة
"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

جمعان الكرت
المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

بندر الشهري
حتى لا يتناثر العش الآمن

حتى لا يتناثر العش الآمن

هلال الهلالي
الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة